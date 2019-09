"Bale sí habla español; es injusto que le digan lo que debería hacer"

Gareth Bale tiene esta temporada otra oportunidad para dar el nivel que se esperaba de él tras la salida de Cristiano Ronaldo. El galés ha empezado la temporada como un tiro tras un verano de idas y vueltas, aunque reconoce que no es feliz. Se siente el "cabeza de turco", como dijo en una entrevista, y sigue teniendo que aguantar algunas críticas injustas que poco tienen que ver con su rendimiento sobre el campo.

Chris Coleman, quien fuera su seleccionador en Gales y uno de sus mayores defensores, ha hablado en The Athletic sobre el delantero del Madrid y ha salido al paso de todas aquellas críticas que durante tantos años se han vertido sobre los hombros de Bale. Aclara que sí habla español y defiende su estilo de vida, alejado del público y centrado en su carrera.

Coleman recuerda una anécdota con Bale en España que le demostró que el galés sí domina el idioma: "He estado con Gareth en Madrid, en un restaurante, y él sí habla español perfecto, pide comida, saluda a la gente. Fue muy educado, pero es su espacio. Ha hablado todo sobre el campo. Es el extranjero más condecorado del Reino Unido", señala.

Gareth Bale celebra un gol con Gales junto a sus compañeros Reuters

Las injustas críticas a Bale

Toshack, también exseleccionador de Bale, siempre ha sido uno de los que más duro ha cargado contra la estrella del Madrid. Unos meses atrás dijo lo siguiente: "Bale debería aprender español, por respeto a su club". Coleman le responde.

"Vi a John Toshack diciendo que Gareth no ha dado suficiente de sí mismo al público en Madrid. Bueno, él nunca ha hecho eso. No es su carácter. Cuando llega a casa juega al golf, se queda con su familia, en su pequeño círculo. Es injusto cuando la gente dice que debería hacer esto, hacer eso. No, sé tú mismo. Si Bale no es feliz en su cabeza, no estará bien en el campo", concluye.