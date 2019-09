El viral cántico a "fucking magic" Ceballos: "Bebe Estrella y come paella"

Dani Ceballos está disfrutando de su Erasmus en el Arsenal. El centrocampista español no ha tardado en convertirse en uno de los jugadores preferidos de la afición gunner. Es ya uno de los ídolos de sus seguidores hasta el punto de tener un cántico personalizado, que no podría ser más genial.

El cántico viral de los aficionados del Arsenal a Dani Ceballos

"Dani Ceballos, Dani Ceballos, he drinks Estrella, he eats paella, the boy's fucking magic". Lo que viene a decir en español: "Dani Ceballos, Dani Ceballos, bebe Estrella (por la marca de cerveza), come paella, el chico es jodida magia".

Ceballos reconocía recientemente en una entrevista que se encuentra muy cómodo en la ciudad y se rendía a su nuevo club y su nueva afición: "Me encanta la ciudad, me encanta la Premier y me encanta el Arsenal. Soy muy feliz de formar parte de este club. Apenas he notado diferencia entre el Madrid y el Arsenal. Los aficionados son muy apasionados y aman a los jugadores", señalaba.

Ceballos, 'Man of the Match' en el Arsenal - Burnley. Foto: Twitter (@Arsenal)

Ceballos, 'presente' en la Asamblea

El nombre de Ceballos estuvo sobre la mesa en la Asamblea del Madrid. El club, en su opinión, tiene "a los mejores jóvenes que hay para los próximos diez años". "¿Qué prefiere que Reguilón no juegue aquí o esté en el Sevilla? Creo que es bueno que Kubo se haya ido al Mallorca. A veces se mezcla el sentimentalismo con ser de la cantera", afirmó Florentino Pérez.

"Los de la cantera lo que tienen que hacer es formarse, que se vaya ahora Reguilón al Sevilla y lo de Ceballos lo hemos hecho toda la vida. Una cosa es los que se venden y otra los que se forman. ¿Por qué vamos a decir que al Atlético de Madrid no, porque ellos si lo dicen con nosotros?. Les vendimos a Juanfran, no nos rasgamos las vestiduras", argumentó.

