James se suma a la enfermería del Madrid: lesión muscular en el sóleo derecho

James Rodríguez es el último jugador de la plantilla del Real Madrid en ingresar en la enfermería. El colombiano sufre una lesión muscular en el sóleo derecho después de sentir molestias en el partido del pasado sábado contra el Valladolid.

Parte médico de James

El club ha lanzado un comunicado oficial en el que explican los detalles de su lesión: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador James Rodríguez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo derecho. Pendiente de evolución", afirman

James su suma a varios de sus compañeros de equipo. Hace apenas unos días, el Real Madrid confirmó la baja de Brahim Díaz por una lesión muscular en el recto anterior derecho. Pero no es el único, ya que el flamante fichaje de esta temporada, Eden Hazard, sufre las mismas dolencias desde hace más de una semana. El club confirmó su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo.

James y Zidane se dan la mano EFE

Malas noticias para Zinedine Zidane que no ha empezado la temporada con demasiada fortuna. A pesar de su victoria ante el Celta de Vigo en Balaídos, su juego no del todo acertado y en empate ante el Valldolid en casa, han hecho que el equipo no termine de cuajar en este inicio de la Liga Santander. El Real Madrid se sitúa tercero en la tabla por detrás del Sevilla y Atlético de Madrid.

[Más información: James, en la encrucijada]