De Marcelo a Kroos: los aciertos de Zidane en su segunda etapa

El Real Madrid ha acabado la primera jornada de La Liga en lo más alto de la clasificación, algo que hace muchos meses que no tenía lugar. El conjunto blanco ganó en Balaídos al Celta de Vigo por 1-3, con los goles de Benzema, Kroos y Lucas Vázquez. Un partido redondo.

Después de una pretemporada muy complicada para los de Zinedine Zidane, el primer test oficial, y serio, del verano resultó mejor de lo que nadie esperaba. Victoria contundente y buenas sensaciones. Un golpe sobre la mesa de un Zizou que ha sido el más criticado en las últimas semanas por sus decisiones tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Las decisiones del entrenador francés se han puesto en tela de juicio. Pero su confianza en jugadores como Marcelo o Toni Kroos han hecho que estos vuelvan a sacar a relucir su mejor versión, para enhorabuena del Real Madrid. Lo que nadie cuestiona es su plan de apoyo a Brahim Díaz.

Thibaut Courtois comienza el ataque del Real Madrid con un saque con la mano REUTERS

Courtois

El portero de Zidane para la 2019/2020 es Thibaut Courtois. El guardameta belga es el titular para La Liga y para la Champions League, pese a que Keylor Navas continúa en el club después de decidir seguir pese a saber que iba a ser el teórico suplente. El entrenador galo cierra así el debate de la portería en el Real Madrid, después de que a lo largo de la pasada temporada, y también de este verano, se haya cuestionado quién de los dos debe ser el titular este curso.

Varane pelea por el balón con un jugador del Arsenal REUTERS

Varane

Una de las primeras tareas que tuvo Zinedine Zidane nada más regresar al banquillo del conjunto merengue fue la de hablar con Raphaël Varane para que no abandonase el Santiago Bernabéu. Las conversaciones dieron sus frutos y el campeón del mundo olvidó esas sensaciones de dejar el Real Madrid para tener ante sí nuevos desafíos en sus carrera. Varane sabe que puede ser el número uno en su posición jugando para Zizou y es lo que va a intentar.

Marcelo frente a Fran Beltran REUTERS

Marcelo

El brasileño fue uno de los que peor lo pasó durante la etapa de Solari en el banquillo madridista. Marcelo se vio relegado a un segundo plano, ya que el técnico de Rosario confiaba plenamente en las aptitudes de Reguilón. El regreso de Zidane marcó un antes y un después para el segundo capitán. Volvió al once titular y pese a que no cuajó buenos partidos hasta el final de la campaña, tanto durante los amistosos de pretemporada como ante el Celta se ha vuelto a ver la versión más alegre y solvente en ataque del '12'.

Zidane felicita a Kroos Reuters

Kroos

El centrocampista también es uno de los que se ha visto beneficiados por la 'mano izquierda' de Zinedine Zidane. Toni Kroos fue uno de los que no estuvo a su nivel a lo largo de la 2018/2019, pero en el inicio de Liga se ha visto ese timón en la medular; que trabaja y corta en defensa, y que crea juego en ataque. Encima no pudo comenzar mejor la temporada para el alemán, ya que consiguió abrir su casillero goleador con un trallazo que quitó las telarañas de la portería del equipo de Vigo.

Brahim Díaz, en un entrenamiento del Real Madrid

Brahim

El joven futbolista todavía está inédito este verano. Brahim Díaz se lesionó nada más llegar a Montreal para comenzar el trabajo de preparación del curso siguiente. Desde entonces ha permanecido ejercitándose al margen y aunque ya acumula unas sesiones con el resto de sus compañeros, no ha disputado ni un solo minuto. Viajó a tierras gallegas, pero fue uno de los descartes finales. Eso no impide que el malagueño sea una apuesta firme de Zidane, a quien ya la campaña pasada no le tembló el pulso a la hora de ponerle incluso de titular.

