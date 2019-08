Tite: "Neymar me dijo que está tranquilo y que espera al PSG para la solución"

El próximo mes de septiembre tiene lugar el primer parón internacional de la temporada 2019/2020. Tite ha sido uno de los que antes han dado la lista con los elegidos para formar parte de su selección. La gran novedad es la presencia del extremo del Real Madrid Vinicius Júnior, pero el nombre sobre el que más se ha preguntado es por el de Neymar.

El todavía futbolista del Paris Saint-Germain está en el candelero por su posible salida del Parque de los Príncipes para regresar a España. Pese a que lleva varias semanas de baja por lesión y todavía no ha vuelto a jugar con el PSG, Tite ha asegurado que "nunca" le dejaría fuera. "Nunca voy a descartar a un jugador de la calidad de Neymar. Quiero que Neymar sea feliz, pero no tengo derecho a comentar si debe ir aquí o allá", ha comentado.

Tite, además, ha revelado que ha hablado con el futbolista y que este le ha dicho que está "tranquilo" y esperando que se cierre el culebrón sobre su futuro. "Le pregunté sobre cómo estaba emocionalmente con toda esa situación y me dijo: 'Estoy tranquilo, sé que hay un encaminamiento y ahora espero que el PSG solucione la situación'", ha dicho el seleccionador de la Canarinha.

Marcelo y Neymar, con la selección de Brasil Reuters

"Me dijo que estaba feliz, trabajando desde hace algún un tiempo y que no hacía trabajos tácticos, pero que estaba bien", ha admitido un Tite que volvió a repetir que no prescindiría de un futbolista de la "calidad" y el "nivel" del de Neymar Júnior.

Marcelo y Vinicius

El lateral del Real Madrid vuelve a quedarse fuera, algo que "duele" a Tite. "Ahora necesitamos a Alex Sandro, pero estamos observándolo. Damos oportunidades en función del desempeño del jugador. No tengo absolutamente nada contra él", ha asegurado sobre Marcelo. De Vinicius solo ha querido destacar que "ya fue convocado anteriormente" y que "ahora tendrá una nueva oportunidad".

