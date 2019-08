Mariano encuentra vía de escape del Real Madrid en La Liga

Se mueve el mercado de fichajes en La Liga a poco de que comience la temporada y a solo dos semanas del cierre de la ventana estival. Los delanteros están protagonizando los últimos movimientos destacados, siguiendo la tónica del verano. Borja Iglesias y Rodrigo Moreno (este a falta de que se haga oficial) son los últimos '9' que cambian de equipo dentro de la competición española... y Mariano Díaz podría ser el siguiente.

Borja Iglesias fichaba este miércoles por el Betis a cambio de 28 millones de euros y Rodrigo lo hará en los próximos días por el Atleti por 55 'kilos'. Una inyección de dinero para Espanyol y Valencia, respectivamente, que sufren una baja importante en sus delanteras a solo días de afrontar la primera jornada. Eso les obliga a buscar un sustituto en lo que queda de mercado y Mariano es una opción para ambos equipos.

Mariano conoce bien La Liga y ya demostró en el Lyon que puede ser un delantero con mucho gol en una liga de primer nivel. En el Real Madrid, las lesiones y las pocas oportunidades, le lastraron la pasada campaña en la que solo marcó cuatro goles entre todas las competiciones. Tiene ganas de reivindicarse y lo quiere hacer de blanco. Zidane y el club piensan lo contrario y le han abierto la puerta de salida este verano.

Hasta ahora Mariano se ha resistido a salir y no ha sido por falta de ofertas. El Mónaco se interesó en él semanas atrás, pero la opción se acabó cayendo por la negativa del jugador y la oferta en si. En el Bernabéu no tiene hueco y así se lo hicieron saber quitándole el '7' que ante el Celta llevará Eden Hazard. Espanyol y Valencia tienen dinero y se han convertido en la oportunidad que esperaba el Madrid para sacar a Mariano.

Mariano felicita a Nacho por su gol REUTERS

Fase final de la 'operación salida'

El nombre del delantero hispano-dominicano es uno de los señalados para la recta final del mercado. Mariano, Bale y James son los elegidos para hacer caja, aunque no será fácil. El '24' blanco es el que se encontraría más cerca de salir, no por sus intenciones puesto que no pasan por cambiar de equipo, pero sí por la complejidad que entraman los casos del galés y el colombiano. Tampoco hay que olvidarse de Lucas Vázquez, que sería el gran damnificado si Neymar acabara fichando por el Madrid.

Turno ahora para que Espanyol y Valencia se muevan por Mariano. Los dos clubes comparten otras alternativas, pero se confía que Mariano pueda acabar en uno de los dos. Con el club perico se guarda una excelente relación y Marcelino es su principal valedor en el conjunto che. Tampoco le faltarán ofertas del extranjero e incluso se habló del Betis, pero el fichaje de Borja Iglesias reduce mucho dicha opción. El Madrid espera dar salida a su canterano para agilizar la fase final de la 'operación salida' que ya se ha cobrado hasta once jugadores.

