Cuenta atrás para Bale: un mes para salir o cumplir su deseo de continuar en el Real Madrid

Gareth Bale (Gales, 29 años) es uno de los protagonistas del verano. El extremo parecía abocado a buscar una salida del Real Madrid, sin embargo ha iniciado la pretemporada y ya está concentrado en Canadá a las órdenes de Zinedine Zidane.

El galés no ha cambiado de opinión a pesar de que sabe que el técnico cuenta con otras opciones por delante de él para la próxima campaña. Bale quiere seguir en el Real Madrid y, sobre todo, no quiere renunciar a su sueldo actual. El futbolista y su agente, Jonathan Barnett, tienen claro que el objetivo es continuar a no ser que llegue una oferta que satisfaga sus aspiraciones deportivas y económicas.

Bale tiene muy buen cartel en Inglaterra y el regreso a la Premier siempre ha sido la primera opción en caso de salir, sin embargo solo falta un mes para que cierre el mercado. La liga inglesa pondrá fin a la época de fichajes el próximo 8 de agosto, por lo que ya se ha entrado en el mes decisivo para conocer el futuro del extremo.

La opción más factible sigue siendo que Bale entre en la 'operación Pogba'. El Real Madrid está dispuesto a incluir al galés, pero las negociaciones no serán sencillas ya que el Manchester United no jugará Champions el próximo año y se tendría que hacer cargo de la ficha del actual futbolista blanco.

El PSG y el Bayern

Otras opciones, más remotas en estos momentos, son el PSG y el Bayern. El club francés venderá a Neymar y buscará una nueva estrella. El Real Madrid podría haber incluido a Bale si se hubiera lanzado a por el fichaje del brasileño, pero, al menos por ahora, no es una operación en la que se esté trabajando.

Gareth Bale se deshace de un jugador del Celta REUTERS

Por último está el Bayern. El conjunto alemán ha iniciado una reconstrucción y sigue buscando nuevos jugadores top para incorporar a su proyecto. Se prevé que realice uno o dos grandes fichajes de aquí al cierre de mercado, y ahí puede entrar en juego el nombre de Bale aunque, como en los anteriores casos, no está dispuesto a pagar ese salario al de Cardiff.

La realidad es que la cuenta atrás ya se ha activado. En un mes como máximo se sabrá si Bale vuelve a Inglaterra o se queda en el Real Madrid. Siempre y cuando no se intensifiquen las opciones del PSG o Bayern y que podrían alargar aún más uno de los grandes culebrones del presente verano.

