Borja Mayoral: "Espero que se respete la decisión sobre mi futuro"

Borja Mayoral, delantero del Real Madrid y de la selección sub21 de España, aseguró este lunes en una entrevista con EFE que supone que saldrá en la próxima temporada del club madridista, por el que manifestó "especial cariño", y expresó el deseo de que haya respeto entre todas la partes involucradas en la decisión de su futuro.

Borja Mayoral con la sub21. Foto: Twitter (@Mayoral_Borja)

"Todavía no se sabe nada de mi futuro, pero supongo que ya saldré del Real Madrid y después ya se verá", afirmó Mayoral, en el hotel de España sub21 en Bolonia, donde se encuentra concentrado para disputar la Eurocopa de categoría.

"Con el Real Madrid no he hablado nada yo personalmente. Mi representante se ocupa de estas cosas porque al final, teniendo la Eurocopa, yo estoy más centrado en la Eurocopa y todo es a través de mi representante. Después de la Eurocopa se tomará una decisión", prosiguió.

Esperando tomar la decisión correcta

Mayoral, que vivió once temporadas entre la cantera y el primer equipo del Real Madrid, con el que marcó y conquistó la Champions League de 2018, mostró el deseo de que su decisión "sea acertada" y que se mantenga la armonía entre las partes.

"Espero que sea una decisión buena, acertada, que nos respetemos entre todos. Entre mí, el club y también al equipo al que vaya, poco más", aseguró el delantero, que jugó cedido en el Levante en la última temporada. No cierra las puertas a una nueva experiencia al extranjero, después de la del curso 2016/2017 en el Wolfsburgo, pero reconoció que preferiría quedarse en La Liga.

Horizonte abierto para jugar

"Estoy abierto a todo tipo de clubes, ya tuve la experiencia de Alemania y me gustó. Sí que es verdad que me gusta mucho España, porque ya jugué allí, conozco La Liga, el idioma y entonces prefiero España", reconoció a EFE. Más allá de dónde sea su futuro, Mayoral guarda especial cariño para el Madrid, con el que vivió "todo un sueño".

"Tengo muchos recuerdos de la cantera, ha sido toda mi vida, desde que empecé con el fútbol once. He pasado por muchos momentos, he vivido más momentos buenos que malos. Tengo recuerdos de muchos entrenadores, compañeros que a lo mejor no han llegado a tanto, pero que están en Segunda División o en Segunda B y todavía estamos en contacto", dijo.

