La Real Sociedad toma "la delantera" por el fichaje de Borja Mayoral

Borja Mayoral ha finalizado su cesión en el Levante y está en la agenda de la Real Sociedad para la próxima temporada. El club vasco quiere sacar partido de la buena relación con el Real Madrid y todo apunta a que la operación cada vez está más cerca de cerrarse. El delantero ha hablado sobre su futuro y el Europeo Sub21 en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Borja Mayoral EFE

Mayoral apuesta por la Real Sociedad

"¿Si apostaría a que ficho por la Real? Apostaría a que salgo del Madrid, pero sí, la Real Sociedad tiene la delantera ahora mismo"

Necesidad de minutos

"Me quiero asentarme en el club, tener minutos, hacerme más como jugador, y después en el futuro ya se verá. Pero ahora yo necesito asentarme en un club y tener tranquilidad para crecer y ser mejor jugador. Y ahora en la delantera está la Real Sociedad".

Dudas sobre la pretemporada

"No lo sé ni yo . Ya estoy acostumbrado. Ahora estoy centrado en el Europeo y luego ya veremos".

Partido contra Italia

"Hemos comentado con mis compañeros que está bien que nos haya tocado una de las selecciones más fuertes del campeonato para empezar. Mejor tener así un primer partido".

España, favorita en el Europeo

"España siempre está ahí con Italia, Inglaterra, Francia... y siempre es una de las favoritas".

Sensaciones para el Europeo

"Bien. Tranquilo, con confianza y ganas de jugar de nuevo un Europeo Sub21. La temporada no ha sido muy regular, pero al final yo quería tener oportunidades y minutos y los he tenido. Me voy contento de mi año en el Levante. Ahora estoy contento de estar aquí y con ganas de que empiece la competición".

Representar a tu país

"Llevo muchos años viniendo y es verdad que, sobre todo con la Sub19, di un paso importante. Creo que mi estilo de fútbol encaja en el fútbol de esta selección y eso ayuda al equipo y a mí. Representar a mi país es algo muy grande".

