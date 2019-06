Ceballos: "Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid y creo que lo voy a conseguir"

El casting de Zidane ha hecho sus estragos en la plantilla del Real Madrid. Uno de los jugadores que más damnificado habría salido con la evaluación del técnico francés, no es otro que Dani Ceballos. El futbolista no cuenta para 'Zizou' y está en la rampa de salida de cara al próximo verano, aunque el jugador confía en seguir.

Así lo ha desvelado Ceballos durante una entrevista en COPE. El centrocampista del conjunto blanco ha analizado la actualidad del club y temas en torno a su futuro en Concha Espina.

Futuro

Dani Ceballos se muestra optimista y con ganas de continuar vistiendo de blanco: "Soy muy ambicioso, tengo cuatro años más en el Madrid y una cláusula alta. Mi objetivo es triunfar en el Real Madrid y creo que lo voy a conseguir".

Charla con Zidane

El centrocampista ha elogiado a su entrenador en la franqueza con la que le ha comunicado sus percepciones: "Zidane siempre ha sido claro conmigo. Nunca me ha vendido una moto. No os voy a decir lo que me ha dicho porque es privado, pero en su primera etapa y en esta ha sido muy claro".

Declaraciones tras la salida de Zidane

Ceballos también ha reflexionado sobre las declaraciones que hizo sobre su técnico cuando este se marcho del club en 2018: "Las palabras que dije sobre Zidane quizás no fueron lo más adecuadas".

Minutos

El protagonismo y la presencia de minutos en su haber, son dos cosas muy importantes para el andaluz: "Soy un jugador que me gusta ser importante y tener minutos"

[Más información: La quinta de Asensio se apaga: Marco se queda solo en el Real Madrid]