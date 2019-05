Nada de cuentos chinos: Sergio Ramos, condenado a entenderse con el Real Madrid

En el Real Madrid se hace un llamamiento a la tranquilidad ante la posibilidad de que Sergio Ramos abandone el club blanco este verano. El futbolista y su agente, su hermano René, trasladaron a Florentino Pérez la oferta de un equipo chino, pero la puerta fue cerrada de inmediato por el presidente merengue.

El impuesto de lujo al que están obligados a pagar los clubes chinos hace imposible el fichaje de Sergio Ramos. Los equipos del país asiático que paguen una cantidad por un jugador extranjero deben dar la misma cantidad a un fondo para el desarrollo del fútbol en China. Es decir, el coste del traspaso se dobla.

Esta ha sido la razón por la que la Superliga china ha visto frenada de forma abrupta su gasto en fichajes. Desde que entró en vigor el impuesto de lujo, la inversión en grandes estrellas se ha visto mermada. Por este motivo, Ramos y su hermano tuvieron que presentar una propuesta muy beneficiosa para el jugador, pero siempre y cuando llegara con la carta de libertad.

Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu REUTERS

Florentino Pérez, en la entrevista que concedió en El Transistor de Onda Cero, dejó bien claro que de ninguna forma el capitán ser marcharía gratis. El Real Madrid no va a regalar a ningún futbolista y mucho menos a su capitán. La situación en la entidad merengue recuerda a la que se vivió el pasado verano con el Inter y Modric. El equipo neroazzurro quería al croata cedido, algo que enfadó al club blanco y que terminó denunciando ante la FIFA.

También existe la percepción de que Ramos ni se plantea jugar en China y que solo es una estrategia de su representante para forzar al Real Madrid a una mejora de contrato. Además, con la Eurocopa en el horizonte, en ningún caso el capitán de la Selección se puede permitir el lujo de competir durante toda una temporada en una liga de un nivel menor como es la Superliga del país asiático.

Ante esta situación, el Real Madrid incide en restar importancia a lo que considera una simple anécdota sin importancia. Zidane cuenta con Ramos para la próxima temporada y el club también. El futuro del central pasa por el conjunto blanco, con el que tiene un contrato en vigor hasta junio de 2021.

Los siguiente pasos del 'caso Ramos'

Queda pendiente una nueva conversación entre Sergio Ramos y Florentino Pérez que pueda dar carpetazo de una vez a este huracán informativo que se ha montado tras la filtración de la oferta de China y el deseo del camero de abandonar el Real Madrid.

El club blanco exigirá la cláusula de rescisión por su capitán. No habrá regalos ni concesiones, aunque el entorno de Sergio Ramos estudia poder presentar una oferta de otro club europeo que conlleve el pago de un traspaso al Real Madrid. Esa propuesta de momento no existe y en la entidad merengue tienen claro que el futbolista no está en el mercado.

El Madrid quiere a Sergio Ramos, Zidane le quiere y el propio jugador no desea abandonar el club en el que lo ha ganado todo. Un simple bache que obliga a Ramos a entenderse con Florentino Pérez y el técnico francés. Lo de la posibilidad de salir gratis se queda simplemente en un cuento chino previo al verano más movido de los últimos años en las oficinas del Santiago Bernabéu.

