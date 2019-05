Los dardos de Tuchel a Mbappé por su mensaje sobre su futuro

Thomas Tuchel se ha mostrado contundente en rueda de prensa ante los últimos rumores que ponen en duda la continuidad de Neymar y Mbappé la próxima temporada. El técnico del PSG abrió la puerta a sus salidas, con la 'amenaza' de encontrar soluciones si alguno de ellos se va. Además, respondió al reciente mensaje de Mbappé que le puso en el mercado.

Tuchel dejó varios recados al '7' del PSG, entre sus elogios: "Tengo sensaciones encontradas. Él tiene grandes objetivos y mucha confianza. Por eso decidió lanzar ese mensaje. Tiene sus ideas y es muy inteligente. Sabe lo que hace y cuándo lo hace. Por otro lado, tiene la puerta abierta a tomar responsabilidades. Como todos. No hace falta lanzar decirlo en público y sí hacerlo cada día: estar a la hora, comer, dormir y jugar de manera profesional", dijo.

Continuó mezclando halagos y pullas a Mbappé: "Es un chico especial: quiere marcar, marcar y marca, ganar todos los títulos. Hay que aceptarlo. No es algo personal, no estoy encolerizado. No es un problema de asumir responsabilidades, no me puede echar las manos a la cabeza por lo que dijo. Hablo con Kylian cada día. Él sabe lo que quiere y lo que pienso de él, las cosas que debe mejorar", dijo Tuchel, a quien no parece haber sentado muy bien las declaraciones del galo.

Mbappé y Neymar celebran un gol con el PSG Reuters

Se acumulan los problemas en el PSG

El ambiente se ha enturbiado en el PSG hasta límites nunca antes vistos. Mbappé ha amenazado con salir, mientras Neymar ve más cerca su regreso a España. Al mismo tiempo, se ha conocido que su presidente Al-Khelaifi ha sido imputado por corrupción en el Mundial de Atletismo de Catar disputado en 2017.