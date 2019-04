Isco crea dudas en el casting de Zidane y complica su continuidad

Zidane volvió a dar una oportunidad titular a Isco Alarcón y Gareth Bale este jueves ante el Getafe. Quizás los dos jugadores que la temporada deja más señalados de todo el Real Madrid y ninguno convenció. En un partido en el que poco destacó dentro del equipo blanco, ambos volvieron a pasar de puntillas sobre el césped del Coliseum. Una actuación de la que no quedó satisfecho Zidane.

Los dos no se encuentran en la misma situación, pese a que guardan algunas similitudes. Bale está sentenciado desde hace varias jornadas. El galés no ha cumplido con las expectativas que había puestas en él tras la salida de Cristiano Ronaldo. El club le ha abierto las puertas aunque el propio agente del futbolista ha dicho que el jugador quiere quedarse, pero todo apunta a que no será así. Isco, sin embargo, tiene más opciones y ya fue uno de los grandes beneficiados solo con la vuelta de Zidane.

Isco está yendo de más a menos desde que regresó Zidane al Madrid. Si cuando el francés se estrenó contra el Celta (con titularidad y gol de Isco) se daba por factible la continuidad del malagueño la temporada que viene, tras el del Getafe de este jueves la sensación es que es más posible que acabe saliendo. No será porque Zidane no le esté dando oportunidad, pero no las está aprovechando como debería.

Isco intenta robar un balón a Mauro Arambarri REUTERS

Bien es cierto que la dinámica del equipo no ayuda a Isco. Sin objetivos desde marzo, el vestuario blanco cuenta los partidos para despedirse de una temporada para el olvido. Pero jugadores como Isco se la juegan mucho y, de momento, no está dando tantos argumentos como para continuar en el equipo más allá del próximo verano.

El Madrid mira al mercado

El deseo de Isco es seguir en el Real Madrid, pero a la vez sabe que el club maneja otras alternativas. Paul Pogba no es una alternativa como tal. El centrocampista francés es una petición expresa de Zidane, pero su fichaje (que cada vez pinta más cerca) no tiene por qué significar el adiós de Isco. Sí que le quitará muchos minutos. Pero Isco debería preocuparse porque Pogba no es el único que suena para el centro del campo. Pjanic y, sobre todo, Eriksen se mantienen en la agenda blanca y en verano puede pasar de todo.

La Juve y el City piensan en Isco

Isco, de todas formas, cuenta con un gran cartel en toda Europa. Por ejemplo, la Juventus le ha señalado como uno de sus grandes objetivos de cara a la próxima temporada. El malagueño podría poner rumbo a Turín para seguir aspirando a todo, o a la Premier League. Guardiola no se olvida de él y si el Madrid le pone en el mercado, no sería de extrañar que el Manchester City hiciera alguna intentona.

Isco se mantiene como la gran incógnita del casting de Zidane, del que solo quedan cuatro jornadas hasta que el técnico tenga que exponer los nombres de los que siguen y los que no. El malagueño, en tierra de nadie, empieza a inclinarse hacia el lado de los Bale, Ceballos o Llorente que parece que es casi imposible que tengan un hueco en el equipo de la 2019/2020.

