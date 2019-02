Bale pasa de polémicas: bromas y risas con sus compañeros tras su enfado

Gareth Bale anotó un gol decisivo el pasado domingo ante el Levante al transformar el penalti de Doukouré sobre Casemiro, pero lo que más polémica levantó no fue la pena máximo sino la no celebración del galés evitando ser felicitado por sus compañeros. Esta situación generó muchos rumores sobre su enfado por no estar jugando lo que le gustaría y para muchos le abrió la puerta de salida.

La sonrisa de Gareth Bale en el entrenamiento del Real Madrid

Sin embargo, en el entrenamiento previo a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona, el '11' se mostró muy feliz junto a sus compañeros y su sonrisa acalla los rumores. El futbolista llevaba en el ojo del huracán desde el pasado domingo y las imágenes de la sesión del martes tranquilizan a muchos madridistas.

El galés es un jugador que suele aparecer en los partidos importantes y en una semana en la que afrontas tres partidos en los que te juegas la temporada al completo, que esté enchufado es clave. Después de la vuelta en semifinales del torneo del KO en el Santiago Bernabéu, el coliseo blanco será testigo de otro Clásico, pero esta vez de Liga.

Después ambos encuentros ante el conjunto azulgrana, el tercer partido del particular 'Tourmalet' madridista será ante el Ajax en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En este encuentro el resultado es favorable, sin embargo, las sensaciones del encuentro de ida hacen que los merengues deban sacar su mejor fútbol para poder clasificarse.

Para este cometido, Gareth Bale se antoja clave, ya que ha demostrado de sobra capacidad para resolver en los grandes encuentros, prueba de ello son sus dos goles en la final ante el Liverpool la temporada pasada o la última vez que se enfrentaron al Barcelona, en la final de Mestalla en 2014, maravillando al mundo con su gol superando claramente en carrera a Marc Bartra.

