Vinicius: "¿Messi? El Real Madrid tiene a los mejores del mundo"

Vinicius Júnior volvió a ser protagonista en un partido del Real Madrid, aunque no logró ver puerta, pese a que es el futbolista blanco que más peligro llevó al área del Levante. El extremo brasileño habló con los medios de comunicación en zona mixta tras el partido y no ocultó sus ganas por jugar El Clásico, tanto el correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey como el de La Liga del próximo sábado 2 de marzo.

Vinicius: "¿Messi? Nosotros tenemos a los mejores del mundo"

"Estamos listos para El Clásico. Son dos en una semana y a todos los aficionados del fútbol les gustará. Tengo muchas ganas de jugar El Clásico, es un partido muy importante. A todos los jugadores les gusta jugar El Clásico, a mí me gusta mucho", ha asegurado el brasileño ante los medios de comunicación. Vinicius ha dejado claro que no tiene miedo, ni siquiera al todopoderoso Messi: "¿Si asusta el momento de Messi? Siempre está así. Es un jugador increíble pero no asusta a nadie. Estamos listos y tenemos a los mejores futbolistas del mundo".

El extremo de 18 años ha comentado que, en su opinión, deben "hacer lo mismo que en el Camp Nou" ya que en la Ciudad Condal pudieron "ganar" y creen que ahora serán capaces de conseguirlo en el Santiago Bernabéu.

Vinicius se lamenta de una ocasión Reuters

La Liga se puso un poco cuesta arriba después de la derrota contra el Girona el pasado fin de semana, pero este nuevo triunfo vuelve a dar confianza para lo que está por venir. "Perdimos puntos contra el Girona, pero hoy hemos vuelto a ganar que es siempre importante", ha apuntado el '28' blanco.

El jugador ha reconocido que se van "a casa muy felices" porque fue "un partido díficil contra el Levante". "Conseguimos ganar aquí que es lo más importante siempre. Muchos equipos vienen aquí y no consiguen ganar. Nosotros vinimos y ganamos. Ahora toca pensar en el Barcelona", ha señalado Vinicius Júnior. Quien, además, ha comentado que es "muy joven" y que está "evolucionando al lado de los mejores jugadores del mundo".

Tensión con Bale

El punto más tenso del partido ante el Levante lo protagonizó un Gareth Bale que no quiso celebrar su gol con el resto de sus compañeros. Sin embargo, el joven jugador ha querido quitar hierro al asunto y ha asegurado que "Bale está bien con nosotros y siempre quiere ayudar".

Penalti sobre Casemiro

Una de las acciones que más polémica ha suscitado en el partido entre el Levante y el Real Madrid es el penalti señalado sobre Casemiro ya en la segunda mitad. Vinicius Júnior ha asegurado que su compatriota le ha confirmado que hubo contacto: "Me ha dicho que le han tocado y si le han tocado es penalti".

