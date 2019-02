Reguilón: "Messi es uno de los mejores, pero no intimida para nada"

La victoria del Real Madrid ante el Levante en el Ciudad de Valencia ha generado mucha polémica entre los aficionados del conjunto granota. Iglesias Villanueva ha señalado dos penaltis a favor del equipo merengue que Karim Benzema y Gareth Bale se han encargado de transformar para darle la victoria de los blancos. Tras las primeras impresiones de Dani Carvajal, Sergio Reguilón también ha atendido a los medios para hablar al respecto.

Reguilón: "Messi es uno de los mejores, pero no intima para nada"

El joven lateral izquierdo ha empezado manifestado que el Levante es un equipo muy complicado de enfrentar debido a su gran solidez, pero pese a no ser el mejor partido de la temporada, el Madrid se ha embolsado los tres puntos antes de los Clásicos: "El Levante es un equipo muy rocoso, que se junta bien y es muy fuerte en el balón parado. Hemos conseguido los tres puntos que es lo mas importante. No ha sido nuestro mejor partido, en la temporada hay partido mejores y peores, tener confianza es muy importante".

Sobre los aspectos decisivos y polémicos del encuentro, el '23' madridista se ha mostrado contundente a la hora de corroborar que las decisiones del colegiado han sido acertadas y que, además, tiene a su disposición la herramienta del videoarbitraje para justificar el acierto o desacierto de las mismas: "Todas me parecen penaltis, tenemos un VAR que son profesionales y si acuerdan pitarlo es por algo".

La pena máxima que ha desatado más polémica ha sido la señalada sobre Casemiro que se encargaría de transformar Bale. El '14' del Real Madrid recibía una patada de su defensor dentro del área, lo cual no ha generado ninguna duda al respecto para Iglesias Villanueva ni tampoco para Sergio Reguilón: "En el campo sí que me pareció penalti".

A tope para medirse al Barça

Por otra parte, sobre las sensaciones que tiene el equipo con esta victoria tras el inesperado tropiezo ante el Girona y a la espera de dos Clásicos, el canterano madridista no ha tenido ningún reparo en asegurar que las sensaciones de la plantilla son muy positivas: "Estamos muy bien, tenemos confianza, no tenemos que volvernos locos, somos capaces de todo".

Otro de los detalles que ha dejado el partido ha sido la celebración de Gareth Bale tras su gol, pues apenas se ha mostrado entusiasmado y Reguilón ha querido salir en su defensa y manifestar la importancia del galés en el equipo: "No lo he visto, ha metido el gol, y ha celebrado con sus compañeros. Todos los futbolistas queremos jugar como si entramos después como en el once, hay que darlo todo, todos contentos con la victoria".

Messi no es motivo para echarse atrás

Finalmente, calentando los motores para los Clásicos y resaltando la figura de Leo Messi, el '23' del Real Madrid no se ha echado para atrás y ha elogiado al argentino, pero ha advertido que está todo por decidir: "No intimida para nada, es uno de los mejores jugadores, veremos que pasa el miércoles en el Santiago Bernabéu".

[Más información: Carvajal: "No soy árbitro, yo no valoro las decisiones"]