La oferta del Inter a Wanda Nara que puede zanjar el futuro de Icardi

La polémica en torno a la figura de Mauro Icardi se ha despertado en las últimas semanas tras su desaparición de los terrenos de juego con el Inter de Milán y los contantes mensajes de Wanda Nara en su defensa. La actual pareja y agente del delantero manifestó su desacuerdo con esta situación en su perfil de Instagram, asegurando que Icardi siempre se ha dejado la piel en el campo por el club, y que su ausencia de las convocatorias no tienen justificación alguna.

Icardi y Spalletti Reuters

No obstante, todo esto podría dar un giro radical en los próximos días. Tal y como informa el diario italiano El Corriere dello Sport, el Inter de Milán está preparando una oferta para Wanda Nara con tal de que ésta la acepte y se prolongue la vinculación de Icardi con el club. Se trata de un contrato de cuatro años y un sueldo de seis millones y medio de euros, lo cual le convertiría en el tercer jugador mejor pagado de la Serie A, siendo superado tan solo por Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo.

Además de esto, la agente del delantero ya había solicitado. una oferta aun mayor, ya que pedía un salario de 10 millones de euros, pese a que el futbolista no está pasando por su mejor momento futbolístico. Y es que tras una oleada de críticas provenientes de la afición y de algunos compañeros de la plantilla, Icardi ha desaparecido del mapa y su entrenador ha dejado de contar con él en consecuencia de todo ello.

Futuro incierto

Por otra parte, los rumores que le vinculaban como posible fichaje del Real Madrid también han ido perdiendo peso con el paso del tiempo. Desde el propio club blanco han manifestado que no se piensa en su incorporación dado el gran rendimiento de Benzema, mientras que el propio exagente de Icardi declaró que "la gestión de su carrera no encaja con el Madrid". Así las cosas, todo apunta a que se avecina un futuro gris para Mauro, a no ser que Wanda Nara zanje el asunto con el Inter cuanto antes y haga todo lo posible por que la situación vuelva a la normalidad.

