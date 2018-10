Lopetegui: "¿Mi puesto? No me preocupa, estoy con más ánimo que nunca"

El Real Madrid no ha podido con un Levante al que se le puso el partido muy de cara con los tempraneros goles de Morales y Roger. Julen Lopetegui comparece ante los medios de comunicación tras la nueva derrota en La Liga de sus pupilos.

Julen Lopetegui, tras la derrota ante el Levante: "¿Mi puesto? No me preocupa, estoy con más ánimo que nunca"

Derrota injusta

"El futbol no es un juego que se gana por merecimientos, sino por goles. Hemos creado innumerables ocasiones. Más de 30 tiros, más de 15 a puerta, más de 3 palos... Ha sido un inicio extraño y por eso el fútbol es maravilloso. El equipo ha seguido creyendo, ha seguido insistiendo. Ha entrado una, pero hemos tenido ocasiones de marcar muchas más. Las dinámicas son arrebatadoras, pero tenemos la obligación de hacerlo ganando partidos".

Preparado para seguir en el banquillo

"Me encuentro con más ánimo que nunca. Creo que más que nunca en este equipo. Ante el infortunio cómo ha reaccionado. Esa es la manera de revertir las dinámicas. Lo vamos a hacer, seguro. Me he encontrado un vestuario triste, porque no era justo. Han terminado con calambres, muchos venían de una lesión. Se han esforzado mucho. Ahora tenemos un partido de Champions".

Rifirrafe con el colegiado

"Hemos tenido situaciones con infortunios. El partido no era para solo añadir cuatro minutos, pero era un detalles sin más".

Agradecimientos a la afición

"Agradezco a los aficionados su comportamiento hasta el final. Han estado con el equipo hasta el final. Decirles que la dinámica se va a revertir y agradecerles su comportamiento con el equipo y con el entrenador".

Juego ofensivo

"Hemos tirado 34 o 35 veces... Tres o cuatro palos, dos goles anulados... Pero los números en el fútbol sirven de poco, valen los goles. Hemos atacado mucho y bien. Ellos, lógicamente estaban metidos atrás y hemos tenido que encontrar los espacios".

Necesitan más gol

"Sin tirar a puerta ya íbamos 0-2. Tenemos que traducir que las sensaciones acaben en goles nuestros y en no conceder a los rivales ocasiones".

¿Preocupado por una destitución?

"Lo que realmente me preocupa es que hay que levantar a los chicos. Las dinámicas es así como se cambian únicamente. Hay que levantarse, levantarles para el partido de Champions del martes".

La afición de 10

"Creo que hemos tenido más ocasiones que en Moscú. La afición ha estado de 10".