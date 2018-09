Paco Jémez defiende a Griezmann y le 'sienta' en la mesa de Messi y Cristiano

El nombre de Antoine Griezmann está acaparando todos los focos del mundo del fútbol desde que la selección de Francia ganase la final del Mundial de Rusia contra Croacia. Ademas, posteriormente, con el Atlético de Madrid le arrebató al Real Madrid la Supercopa de Europa, en un partido que acabó en la prórroga.

Pese a los últimos títulos cosechados, el delantero galo no fue incluido en la lista de mejor jugador del año de la UEFA, donde los candidatios fueron Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric, que terminó con el galardón en manos del centrocampista croata. Su ausencia en las ceremonias del los títulos individuales está siendo objeto de debate para importantes personajes deportivos, siendo Paco Jémez el último de ellos.

El exentrenador del Rayo Vallecano y de Las Palmas, entre muchos otros equipos, ha querido dar su punto de vista al respecto: "Se sentará en la mesa de Cristiano y Messi cuando acabe la temporada, aunque otra cosa es que cuando haya que repartir los cubiertos le den el de bronce. Ha hecho méritos suficientes para que este año le mire a la cara a los dos".

Griezmann se lamenta de una ocasión fallada Lavandeira jr Agencia EFE

No obstante, el delantero francés también ha tenido gestos en sus redes sociales que no han gustado nada, sobre todo a la afición del Real Madrid. Y es que tras ganar la Supercopa de Europa, subía imágenes a su Historia de Instagram de Sergio Ramos poniéndole una corona, y otra con tres anillos que simbolizaban los trofeos de la Europa League, el Mundial y el último mencionado.

El Atlético de Madrid como institución no dudó en manifestar su desacuerdo al ver que Griezmann se quedaba fuera de la lista de los mejores jugadores del año, algo que les parecía imposible por todo lo logrado. Estiman que jugadores de la talla de Cristiano y Messi siempre van a estar por decreto, y esperan que Antoine no tarde en ocupar el podio junto a ellos en la menor brevedad de tiempo posible, pese a que algunos otros exfutbolistas no lo terminan de ver tan claro.