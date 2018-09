Susana Guasch, sobre Cristiano Ronaldo: "Un ególatra y un egocéntrico"

Tras doce años en los deportes de laSexta, este verano Susana Guasch fichó por 'Vamos', el nuevo canal deportivo de Movistar+, convirtiéndose en uno de los rostros más famosos de la cadena. En una entrevista para el diario Marca, la periodista ha hecho un repaso del fichaje más sonado del verano en el mundo futbolístico: Cristiano Ronaldo.

Guasch asegura que para el madridismo "va a ser un año raro, va a costar". Susana explica que "al final se va historia del Madrid después de Di Stéfano, incluso empatado. Va a tardar tantísimo en surgir una figura que supere a Cristiano. Pero el Madrid es muy grande también, el Madrid no vive de Cristiano ni de nadie. Ahora, que los que están se repartan los goles que él ha metido en una temporada".

"Lo que sería de traca es que la Juve ahora ganara la Champions, eso no me lo creo. De ahí a que Cristiano tenga que ganar la Champions... Te marcó 17 goles en una temporada pero a ver si Cristiano necesita al Real Madrid", afirma sobre el futuro del portugués y del conjunto blanco.

Sobre su salida, Susana Guasch asegura que le "parece muy feo su comportamiento. Siempre ha sido un ególatra, un egocéntrico y un egoísta, pero por ser así ha llegado tan alto. Porque tú no puedes competir con un genio (Messi) si no tienes la cabeza amueblada de otra manera. Me gustaría que me contara por qué, qué ha pasado, porque algo ha pasado para que se vaya como todo ofendido".

Además, analiza quién se necesita más si Cristiano al Real Madrid o viceversa. "Muchas, claro, sobre todo yo lo que no entiendo es cómo pudo irse así. En la vida hay que ser agradecido. El Madrid le debe mucho pero él también le debe mucho al Madrid. Si no es por el Madrid no consigue nada", concluye.