El Real Madrid y Felipe Reyes llegan a un acuerdo para firmar por una temporada más

Felipe Reyes seguirá un año más vinculado al Real Madrid. El club y el jugador de 40 años habrían llegado a un acuerdo para ampliar su contrato por una temporada y así seguir vistiendo la camiseta blanca en la 2020/2021. El parón por el coronavirus ha despejado las dudas que había en la cabeza del pívot sobre su retirada y volverá a estar sobre una cancha de baloncesto.

El cordobés finalizaba su contrato este verano, pero ha decidido seguir los pasos de Jaycee Carroll, que también renovó esta semana pasada. El capitán blanco seguirá siéndolo un año más según ha informado el periodista Chema de Lucas este martes. Antes de que llegara definitivamente el Covid-19 y se instalara en España no tenía tan claro si seguiría con su carrera profesional.

Algunas lesiones le han dado minutos y oportunidades durante esta temporada, de hecho, su rendimiento estaba siendo notable. Todo hacía indicar que sería un desenlace idílico, pero el parón por el coronavirus opacó todo y, por ejemplo, no podría tener su particular 'The Last Dance' en la Euroliga, ya cancelada. Este año tendrá ese playoff de Liga Endesa exprés para levantar otro título con el Real Madrid.

Felipe Reyes se entrena en pretemporada con el Real Madrid.

Son 22 los entorchados que suma 'Felipón' en el Real Madrid, por lo que su huella en la historia del club es imborrable. Reyes es una leyenda de la entidad y se ha ganado el derecho a elegir cómo y cuándo terminar su carrera. Por ahora tendrá la opción de disfrutar un año más de su baloncesto y esos rebotes que tanto han marcado su trayectoria.

[Más información: El Madrid, el Barça y la Euroliga que viene: menos presupuesto, plantillas cortas y fichajes inviables]