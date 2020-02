Las reacciones del Real Madrid a la victoria ante el ALBA Berlín: Laso, Campazzo, Tavares...

El Real Madrid consiguió una importante victoria a domicilio contra el ALBA Berlín y Pablo Laso compareció después ante los medios: "Fue un partido loco. Dominamos el primer cuarto y el tercero, y jugamos muy bien en ataque y en defensa. Conseguimos una gran ventaja, pero ellos nos metieron 35 puntos en el segundo cuarto. Estoy contento por la victoria pero no con el juego del equipo, aunque volvemos a Madrid con una victoria más".

"Hay que dar crédito al ALBA Berlín. Es un equipo que siempre luchó por intentar volver al partido. Jugaron con mucha energía y tuvieron un gran acierto de tres puntos. Ha sido difícil, pero hemos estado juntos. Hemos cambiado algunas cosas al descanso que nos han ayudado", añadió el técnico vasco.

También compareció ante los medios de comunicación Facundo Campazzo: "El Alba Berlín nos demanda siempre el cien por cien, tanto física como mentalmente. Tienen un juego muy rápido y es un equipo muy peligroso. Cualquiera de sus jugadores te puede anotar y eso lo hace aún más difícil. Hicimos un partido más bueno que malo. En el segundo tiempo mostramos nuestra mejor cara y sacamos la victoria aquí".

Campazzo, durante el duelo de Euroliga entre el Madrid y el ALBA Berlín

"Sabía que había dado muchas pero no las llevaba contadas. Además, es mérito también de los que las metieron. Las estadísticas individuales están bien siempre que sirvan para ayudar al equipo. Trato de incorporar cosas al juego y ser un base lo más completo posible. Los compañeros me ayudan y me hace feliz jugar así", continuó diciendo el argentino.

"Hemos hecho buenos partidos y las dos últimas victorias han sido importantes. Nunca debemos dejar de confiar en nuestro talento, en la capacidad que tenemos y en las cosas que podemos lograr juntos", finalizó el base.

Reflexión de Tavares

El pívot se unió al análisis de la victoria por 97 a 103: "Hemos visto de todo en el partido de hoy. Al principio, hemos estado muy acertados y defendiendo muy bien, luego tuvimos un bajón que pudimos arreglar en el tercer cuarto. Creo que tenemos que seguir la línea del tercer cuarto, jugando con carácter y orgullo, y sacar todas las victorias posibles".

"El equipo ha entrado muy bien. Randolph estaba muy inspirado y Campazzo también, y en defensa hemos sido agresivos. Cuando todos estamos bien somos un equipo difícil de ganar. Lo importante siempre, aunque haya altibajos, es luchar hasta el final. Tenemos que mejorar cada día como equipo y lo estamos haciendo", culminó Tavares.

