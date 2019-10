Laso: "Tengo algunos jugadores tocados, pero son situaciones normales dentro del calendario"

El Real Madrid regresa a la competición doméstica después de caer por dieciséis puntos en la Euroliga contra Anadolu Efes. El siguiente rival de los blancos en la Liga Endesa es el BAXI Manresa, encuentro correspondiente a la sexta jornada de la ACB, que se disputa este domingo.

Antes de este choque contra el conjunto catalán, Pablo Laso ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro frente al BAXI Manresa y también ha revelado que Felipe Reyes es baja por unas molestias en el hombro que continúa arrastrando.

Pablo Laso, en rueda de prensa

Análisis del partido

"Es un partido difícil contra un equipo que ha tenido problemas de lesiones, de entradas y salidas de jugadores, pero que tenemos que respetar desde el principio. Hay que hacer un buen partido en casa para mantenernos imbatidos en la Liga Endesa y recuperar sensaciones de juego de cara a una semana muy exigente que tenemos por delante con la doble jornada de Euroliga y el Baskonia el domingo".

El rival

"Manresa tiene un juego bastante completo, con jugadores muy reconocibles y muy anotadores como Toolson y Báez y luego pívots sólidos en la posición de 5. Empezaron ganando en casa ante el Unicaja, tuvieron la lesión de Ferrari… Es un equipo que necesita su tiempo, que está jugando dos competiciones. Para nosotros es obligatorio hacer un buen partido desde el primer minuto".

Convocatoria

"Después del partido de Estambul el equipo ha entrenado bien. Tengo algunos jugadores tocados, pero son situaciones normales dentro del calendario. Reyes tiene un problema en el hombro que esperemos no sea mucho, pero lleva toda la semana renqueante y no ha entrenado. Es baja para el partido de mañana. El resto del equipo le he visto entrenando bien".

Aspectos a mejorar

"La temporada es larga pero tenemos que ir siempre a más y ser competitivos más minutos. Nos está faltando regularidad, constancia y mantener un ritmo durante los 40 minutos. Es algo normal. El equipo está trabajando bien. La Liga es muy competitiva, con mucha igualdad y muy buenos equipos. Todos los partidos son difíciles".

