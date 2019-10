Causeur: "Me encuentro muy bien físicamente y con confianza"

Nuevo partido de la Euroliga para el Real Madrid. Este jueves, el conjunto blanco se ve las caras con Anadolu Efes en el Sinam Erdem Dome y en la previa del encuentro han comparecido ante los medios de comunicación Pablo Laso y Fabien Causeur.

El jugador francés ha puesto de relieve lo importante que es estar sólido en defensa para poder ganar en Europa: "Será un partido muy difícil porque jugamos contra el subcampeón del año pasado. Un equipo que no ha cambiado mucho, muy bueno en ataque. Tendremos que hacer un gran encuentro defensivo. Es uno de los partidos que ganarlo fuera de casa vale doble".

Las estadísticas dan como favorito para llevarse la victoria al Real Madrid, pero Causeur no quiere hacerse caso de los datos: "No me gustan las estadísticas. Cogerle el truco a un equipo así con mucha libertad y mucha capacidad de anotación es muy difícil. Hay que estar centrados los 40 minutos, poner atención en el rebote". "Es un gran equipo y tendremos que sacar la mejor versión del Real Madrid", ha añadido el galo.

Causeur, jugador del Real Madrid de Baloncesto

Cómo se encuentra

Fabian Causeur se ha ido convirtiendo en una pieza muy importante dentro de la rotación del conjunto merengue. El francés se encuentra con confianza y dispuesto a ayudar al equipo cuando así lo requieran las circunstancias y Laso: "Me encuentro muy bien físicamente y con confianza. Cuando salgo intento ayudar aportando lo que haga falta con puntos, intensidad, etc".

