Mejri: "Es un honor representar al Madrid, voy a trabajar al cien por cien"

Salah Mejri ha vuelto al Real Madrid y no puede estar más emocionado por su decisión. El tunecino ha regresado al club donde militó por dos temporadas y ya se le pudo ver animado a su equipo durante el pasado partido ante el Maccabi. El pívot ha mostrado su felicidad por la vuelta a la capital de España ante las cámaras de Realmadrid TV.

Acerca de los 200 partidos en la NBA, consideró que es un jugador "diferente". "Tengo mucha más experiencia y sé mucho más baloncesto ahora. He crecido como jugador y espero demostrarlo cuando empiece a jugar. He trabajado mucho el tiro de tres puntos", manifestó.

Mejri ha explicado el por qué ha mejorado tanto en el triple: "Todo empezó en Dallas cuando me dijo el entrenador: 'Salah, si quieres quedarte en la NBA el juego de los grandes ha cambiado y tienes que empezar a tirar desde ahí'. Empecé a entrenar cada día muchos tiros. Este verano he estado dos meses lanzando 400-500 tiros cada día. Hacía mi trabajo diario y luego me quedaba en el pabellón practicando, y así se mejora todo".

Salah Mejri: "Es un honor representar a esta institución"

Además, ha hecho balance sobre el Mundial al haber sido el tercer jugador más valorado de la competición. El tunecino ha asegurado fue "un éxito" para él y para la selección de Túnez aunque no se clasificaran ni para los Juegos Olímpicos ni pasaran a la segunda ronda. "Fue un gran Mundial. Tengo 33 años, he jugado mucho baloncesto y creo que estoy en muy buena forma", agregó.

El pivote igualó el récord de Yao Ming con 8 tapones en un partido, a lo que responde que es su "trabajo" proteger el aro. "A veces haré 5 tapones y otros menos. Para igualar ese récord en ese partido tuve algo de suerte", indicó.

Durante su etapa de la NBA, ha mantenido el contacto con Llull, Reyes... También confesó que siempre sigue al equipo y sus resultados y que vio la última Final Four. "El equipo está muy bien y estoy contento de estar aquí para poder ayudarles. He recibido mensajes de felicitación de muchos lugares. Hace unos días, en Dallas, estuve con Doncic y le escribió Florentino para decirle que había fichado por el Real Madrid", explicó.

Seis títulos en dos años

Mejri regresa a un equipo en el que ha ganado seis títulos y ha analizado la receta del éxito: "En mis dos años aquí jugué ocho finales y gané seis. Se podían haber ganado pero fue una temporada perfecta con cuatro títulos y otra con dos. La receta es larga para conseguir eso pero el trabajo y la continuidad de muchos jugadores es muy importante. Y un entrenador como Laso, que es uno de los artífices del éxito de la sección de baloncesto".

Y por último, habló sobre su vuelta al Real Madrid: "Soy el único jugador árabe que ha jugado aquí, en el club del que soy desde pequeño y estoy muy feliz por volver a tener este honor. Es un honor representar a esta institución. Estoy muy contento de estar aquí otra vez y quiero agradecer al Real Madrid que me haya dado la oportunidad de volver. Voy a trabajar al cien por cien. Muchas gracias a todos por el cariño de antes y de ahora, y espero trabajar lo más duro posible para darlo todo".

