Campazzo duda con la NBA: "El Real Madrid es mejor escaparate, pero era mi sueño de niño"

Facundo Campazzo ha sido uno de los grandes nombres propios del Real Madrid durante la temporada 2018/2019. El base argentino ha sido clave en la consecución del título de Liga ACB conquistado, siendo proclamado además MVP. Uno de sus grandes retos es jugar en la NBA, pero al respecto de este tema, el jugador ha hablado en La Nación y ha dejado claras sus prioridades.

En primer lugar, no ha desmentido su sueño de jugar en la NBA, pero quiere estar centrado en el Real Madrid: "Intento tener los pies sobre la tierra, ser profesional. Si mi techo me permite llegar a la NBA, se verá. Es un sueño, una fantasía que tengo de chico. Con mis amigos jugábamos a ser Jason Kidd, Steve Nash, teníamos posters pegados en la pared. Pero antes me obsesionaba y ahora no. Por algo renové por tres años con Real Madrid. Me quedan dos más. Es un escaparate más grande".

Además, Campazzo reconoció haberse sentido muy cómodo con todos los minutos que ha jugado y con la responsabilidad con la que ha cargado: "Este año me tocó jugar minutos más importantes. Y me sentí bien. Sentí que los rivales me respetaron más, cosa que no sentía antes. Bueno, en lo personal quiero mantener esa dinámica, ese peligro. Me ayudó mucho jugar en Europa. La Euroliga es casi el mismo nivel que el Mundial y te exige el ciento por ciento física y mentalmente".

Facundo Campazzo ante el Barcelona Lassa

Sobre sus cualidades defensivas, el argentino no quiso dar lugar a debate alguno: "Ese tipo de comentarios realmente me entran por un oído y salen por el otro. Quizás soy un jugador que pone mucha intensidad en la defensa. Intento ser lo más legal y leal posible. Pero juego al máximo. Y no quiero que dejen de verme así. Estoy muy cómodo. Que me encasillen con la fama que quieran. Yo intento ayudar al equipo y voy a hacer todo lo posible por eso. Me encanta defender y agarrar al mejor jugador de ellos".

El fichaje de Laprovittola

Más adelante, analizó el fichaje de Laprovittola y de la competencia que tendrá en el equipo con su presencia: "En el Madrid siempre se empuja por el bien común. Cualquier jugador puede ser titular y siempre se cede un poco del juego natural de un jugador por el bien del equipo. Somos los dos bases. Si no estoy yo, estará él. No hay ningún problema, siempre nos entendimos a la perfección y combinamos muy bien".

Importancia del Mundial y de los JJOO

También tuvo tiempo de hablar de lo que deparará el Mundial de China y de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio: "Las expectativas son muy buenas, las mejores. Cada uno de nosotros tuvo una gran temporada. Eso nos ayuda para que traslademos eso para la selección. No me animo a decir para qué estamos, pero deseo ver un equipo que se prepare de la mejor manera y compita con todos los rivales. Y obviamente, que podamos cumplir el objetivo de clasificarnos para Tokio".

Autocrítica para mejorar

Finalmente, Campazzo habló de sus puntos fuertes y débiles como jugador y de los aspectos que debe mejorar: "Me divierte verme. Cuando hago alguna pavada que no me sale me da vergüenza. Me propongo cambiar eso. Cuando discuto contra un árbitro también me siento mal. Es algo que tengo que mejorar. Aprendo mucho cuando repaso los partidos. Veo mis videos y, si me río, es cuando mejor juego, así que intento ver qué tanto me divierto en la cancha".

