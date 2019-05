Deck: "En el Real Madrid siempre hay presión por ganar títulos"

Gabriel Deck, ala-pívot argentino del Real Madrid, comentó que no había más presión en el equipo por el hecho de no haber ganado nada importante hasta el momento y que solo quede la Liga y afirmó que "en el Madrid siempre hay presión por ganar títulos".

"No haber ganado la Copa del Rey y la Euroliga no nos añade presión. Estando en un club tan grande uno siempre tiene la presión de ganar todos los títulos. Eso ya está pasado y creo que hicimos muchas cosas buenas aunque no ganáramos", dijo Deck en la víspera del primer partido de la eliminatoria de cuartos de final ante el BAXI Manresa.

Según el jugador, el equipo llega en buena forma a la recta final de la temporada.

"Hemos tenido la semana para trabajar el partido y llegamos bien. No estamos ansiosos, pero sí concentrados y con ganas de que llegue el momento porque todo jugador quiere jugar estas instancias finales", explicó.

Gabriel Deck lanza ante Clyburn Reuters

Todo cambia en playoffs

"Va a ser un partido diferente, como cualquiera de playoffs. Debemos estar concentrados en lo nuestro y todo irá bien", resaltó.

"Nuestra idea es centrarnos en lo que viene, hacerlo de la mejor manera posible y lograr lo que queremos", indicó Gabriel Deck.

