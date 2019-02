Pablo Laso: "El bochorno con la jugada de Randolph no es un error humano"

Pablo Laso ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 23 de la Euroliga contra el Bayern Munich. La sala donde se ha realizado el acto estaba repleta de periodistas por todo lo que ocurrió el pasado domingo.

En cuanto a la vuelta a la normalidad dijo:"El partido después de la Copa siempre es complicado. Es un partido en el que nos jugamos la clasificación matemática para playoffs. Rudy no se ha entrenado porque tiene inflamación del tendón. Veo difícil que juegue. Randolph tampoco a entrenador por precaución. Trey sigue de baja. Pero el resto están bien. Espero que no pase nada y tener a todos a disposición".

Acto seguido explicó todo lo que ocurrió en la final contra el Barça: "El vestuario está bien. Mirad, voy a responder, voy a alargarme más de lo que sería necesario. Pero después de esta respuesta no voy a hablar más del tema. Creo que sobre la última jugada hay muy poco que decir. Lo único es lo que he dicho en la rueda de prensa después del partido, algo que todo el mundo tiene claro y no admite discusión. Hasta un niño ha visto la repetición, todos la tenéis clara".

Polémica última jugada del Barcelona Lassa ACB

"Respecto a lo que se ha hablado de os errores humanos... El error humano lo entiendo, es más que aceptable. He hablado con árbitros y jugadores, y pueden tener error, normal. Estaría bueno que no lo aceptara. Es un juego de aciertos y errores. El que no lo quiera entender, no ve mucho baloncesto. Si unimos la última jugada a los errores, para mí, no es un error humano porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de décimas, en una situación en la que no se usan todos los recursos que se ponen en la mano", continuó el técnico vitoriano.

También diferenció las acciones polémicas del partido decisivo de la Copa: "Está la última jugada, están los errores humanos, y la aplicación de los recursos. Para mí un error humano es que pises una línea y no pites fuera. Si hablamos de baloncesto, llevo casi 35 años de profesional. Para mí es mi vida, mi pasión. Genera muchísima atracción. Me alegra este ambientazo, lo que no me alegra es el bochorno de la última jugada. Una competición que se decide por una situación así, no es bueno para el baloncesto. Desgraciadamente, esta atracción se genera por una jugada que nos abochorna a todos".

Sergio Llull anima al público durante la final de la Copa del Rey EFE

Sobre el próximo partido, afirmó: "A partir de ahí, y sobre la postura del club, no tengo mucho que decir porque hay un comunicado que nos representa a todos. No tengo mucho que decir porque creo que es bien claro. No sé si me dejo algo. Vosotros me querréis preguntar por alguna cosa más, pero no voy a responder nada más sobre este tema porque jugamos contra el Bayern Múnich que es muy importante".

Para concluir la rueda de prensa, Laso descartó, por el momento, que haya algún fichaje en la posición de uno: "Analizamos todos los partidos y hemos perdido y ganado ventajas. Cada partido es diferente. Sergi está entre algodones por una lesión en el aductor. Pero no es grave y le vemos bien. No ha tenido suerte esta temporada. Siempre estamos en el mercado, es obligatorio. Siempre pensamos en mejorar el equipo. Si vamos a fichar un base hoy, te diría que no".

