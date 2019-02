Laso: "Hemos entendido muy bien lo que queríamos hacer"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en señalar que la clave de la victoria ante el Movistar Estudiantes en las semifinales de la Copa ACB fue que entendieron "muy bien" lo que querían hacer en el partido "desde el primer minuto".

"Hemos entendido muy bien lo que queríamos hacer desde el primer minuto. Ellos han metido canastas difíciles en el primer cuarto y el trabajo de desgaste les ha hecho mella, pero ya está, mañana hay otro partido", dijo Laso.

"Todos los jugadores han aportado ofensiva y defensivamente y en general han hecho un gran trabajo, muy sólido", añadió. Al entrenador se le preguntó por el estado de Rudy Fernández que recibió un golpe al final del tercer cuarto y por la vuelta de Sergio Llull: "Rudy parece que no tiene nada, es sólo un golpe casi en general porque le ha caído encima Clavell. Sergio lleva prácticamente dos semanas sin competir y es difícil volver a la dinámica de juego. Era importante que volviera a coger sensaciones", explicó.

Los jugadores del Real Madrid, en plena celebración ante Estudiantes ACBMEDIA

La holgada victoria ha permitido que el técnico hiciera más rotaciones: "Hemos podido rotar a todo el mundo, pero no tengo la sensación de hacerlo por cansancio o pensando en los próximos días. Un entrenador nunca ve un partido ganado o perdido hasta el final. Sólo cuando quedaban tres minutos he soltado un poco", indicó Laso.

Laprovittola, el nombre del momento

La pregunta sobre la actuación de Nico Laprovittola fue más que obligada: "No he visto el partido, pero si ha hecho un 50 de valoración ha hecho un trabajo de cojones. Para frenarlo no hay que tener solo un plan sino una buena labor de equipo, porque igual le paras y te crecen otros jugadores. Nico es el faro del equipo, seguro, pero el Joventut tiene más jugadores y están en semifinales por méritos propios", apuntó.

Lección aprendida

Quizás la derrota en la Liga ACB le ayudó al Real Madrid a salir más concentrado: "Los derbis tienen siempre ese extra de motivación, es un derbi y habíamos perdido con ellos. Bueno, esto te hace levantar las orejas. Habíamos preparado el partido muy bien, física y mentalmente", finalizó Pablo Laso.

