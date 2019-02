Carroll: "Estoy físicamente mejor que en toda mi vida"

A partir de este jueves 14 de febrero se disputa en la capital de España la Copa del Rey. Los ocho mejores equipos de la liga lucharán para hacerse con el título. Uno de los grandes favoritos es el Real Madrid de Pablo Laso. Varios protagonistas del equipo blanco han hablado antes de iniciarse la competición copera, entre ellos un Jaycee Carroll que se encuentra a tope.

El norteamericano ha asegurado que la Copa del Rey es una competición muy especial para él. "Lo he dicho muchas veces, la Copa me gusta mucho, es muy divertida. Dentro de 20 años me encantaría volver a España para presenciar como espectador este torneo", ha comentado Carroll antes del comienzo del torneo. "El equipo está muy bien, animado y con mucho deseo de competir. La temporada es muy dura, pero creo que llegamos bien y con muchas ganas", ha continuado diciendo el jugador.

La Copa del Rey se disputa en Madrid, algo que es "un incentivo más" para el de Wyoming. El rival de los merengues es el Estudiantes, al que los de Laso han estudiado mucho. "Hemos pensado mucho en lo que tenemos que hacer para derrotar al Estudiantes", ha afirmado Jaycee Carroll.

Lesión superada

A principios de año, el estadounidense caía lesionado. Una lesión que está totalmente olvidada a tenor de lo que ha comentado. "¿La lesión muscular? Estoy recuperado al cien por cien. Si hablas con Juan Trapero -el preparador físico-, te dirá que estoy físicamente mejor que en toda mi vida, así me siento" ha afirmado el jugador madridista.

CAFÉS CANDELAS BREOGÁN REAL MADRID Eliseo Trigo Agencia EFE

El escolta encara la Copa del Rey con confianza. Se encuentra al cien por cien y ha asegurado que está listo "para hacer lo que sea: correr mucho, defender, coger algún rebote...".

