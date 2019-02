Pedrerol, en Jugones: "Courtois, en el Madrid no se habla, se gana"

Thibaut Courtois fue uno de los protagonistas de la previa entre el Ajax y el Real Madrid al comparecer ante los medios de comunicación junto a Solari. El portero belga aseguró que los rivales ya comenzaban a volver a tener miedo al equipo blanco. Los últimos resultados han dado confianza al conjunto merengue. Un empate en la casa del Barcelona y la contundente victoria en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid son los 'culpables'.

Sin embargo, estas palabras no han sentado bien a algunos, como por ejemplo a Josep Pedrerol. El periodista catalán ha aprovechado El Editorial de Jugones para mandar un recado a Courtois. No es la primera vez que Pedrerol lanza un mensaje al guardameta belga, pero ahora ha sido muy contundente a señalar que el ex del Chelsea con sus declaraciones no hace otra cosa que motivar a los adversarios.

"Ni miedo ni historias. En el Madrid no se habla. En el Madrid… se gana". ¡El EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES sobre las declaraciones de Courtois! pic.twitter.com/kZE5Wd9JUI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 de febrero de 2019

El Editorial de Josep Pedrerol

"'Al Madrid le tienen miedo' Eso dice Courtois y se queda tan ancho. Eso es motivación... ¡para el contrario! El Madrid ha mejorado, sí. Se ha acercado al Barça en La Liga. El equipo juega bien. Físicamente el Madrid está mejor que nunca. Vinicius la está rompiendo y hasta Benzema marca goles. El Madrid está mejor, es cierto. Pero no es el momento de sacar pecho. Ahora antes de la Champions no toca. Ni miedo ni historias. En el Madrid no se habla. En el Madrid… se gana".

