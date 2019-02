Pablo Laso: "Vamos a intentar que Llull llegue a la Copa del Rey"

El Real Madrid ha ganado un duelo crucial ante el Baskonia, que coloca al conjunto blanco en la segunda posición de la Liga ACB. Tras un choque muy defensivo, el último cuarto fue clave con un parcial de 8-0 para los merengues, que acabó siendo definitivo en el final del partido.

Pablo Laso se ha mostrado contento por el trabajo del equipo pero admite que hay cosas que mejorar. El conjunto blanco ya piensa en la Copa del Rey, que empieza este jueves en Madrid, con la incógnita de Llull, que este domingo tampoco se ha vestido de corto.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, estoy muy contento. No hemos tenido acierto, hemos sido capaces de ganar los últimos tres cuartos con mucho trabajo y siempre hemos tenido respuesta. Muy contento con el trabajo de los chicos".

La Copa del Rey

"Yo tengo la sensación de que los dos últimos partidos han sido muy buenos. Independientemente de lo que ocurría en el campo estábamos concentrados. El resultado es muy importante y yo creo que el equipo ha trabajado muy bien, pero nos tenemos que recuperar para la Copa".

Los minutos de Tavares

"Los números de Tavares son muy buenos, entre él y Ayón hacen 27 de valoración. Ambos han tenido sus momentos buenos, no me preocupa quien juega más y quien juega menos".

La defensa

"Nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno, ellos son un equipo con calidad. Nuestro ataque ha sido muy bueno también, ha sido un partido muy completo".

La duda de Rudy

"No tengo mucha opinión sobre los errores arbitrales de la Euroliga, entiendo que lo hagan. Ayón es un jugador que pasa muy bien el balón, aunque a veces prefiero que la acabe él, son lecturas del partido. Rudy se lo lleva el médico porque se le ha hinchado muy rápido el ojo y tenemos miedo de que tenga algo roto".

Prepelic y sus minutos

"Thompkins no va a jugar y Llull vamos a intentar que llegue. Prepelic es un jugador que no me cabía duda de que lo podía hacer así. Creo que ha estado muy bien y no es fácil jugar en esa posición, y no necesitó estar hablando con él todos los días".

El calendario

"Cada partido es diferente, veníamos de jugar dos partidos muy importantes en menos de 48 horas y se ha notado en los dos equipos. Es un equipo capaz de mantener el nivel a pesar de las lesiones y nosotros sabemos que la temporada es muy larga y siempre intentamos dar el máximo".

La lesión de Rudy

"A mí que adviertas de flooping me molesta mucho cuando un jugador este camino del hospital. Yo me he quedado muy sorprendido. Entiendo que esto pase muy rápido, no tengo mucho más que decir".

