Así puedes animar tus fotos gratis con inteligencia artificial para crear felicitaciones navideñas personalizadas

La inteligencia artificial generativa se ha vuelto una herramienta muy popular en España, sobre todo entre los estudiantes, que usan ChatGPT para casi todo.

Pero hay otros usos simpáticos que pueden hacernos sacar una sonrisa. Uno de ellos es el de poder animar imágenes estáticas.

Esto es perfecto en las fechas navideñas que se aproximan, porque podremos coger una foto actual, o una antigua, y convertirla en un vídeo con unas pocas palabras.

Para ello necesitaremos usar una de las herramientas que hay disponibles para todos, como Gemini, de Google, o Grok, la IA de X.

Es importante recalcar que hay que pedirle a la IA lo que queremos que pase en el vídeo, aunque sea de forma resumida. Pero si lo hacemos detalladamente tendremos mejores resultados.

Gemini

Posiblemente la mejor opción para realizar esta acción es usar Gemini, que viene integrado en la inmensa mayoría de móviles Android actuales simplemente pulsando el botón de encendido de forma prolongada.

En el caso de no tener la app instalada podemos hacerlo gratuitamente desde la Google Play Store. O usar la versión web.

Petición en Gemini El Androide Libre

Para animar la imagen sólo hemos de abrir la app, adjuntar la imagen que queremos animar y describir lo que queremos que haga.

En el ejemplo que se ve en este artículo hemos usado el prompt "Haz un vídeo de la persona saludando con la mano izquierda y luego haz que aparezca confeti en el vídeo de fondo".

Animando una imagen con IA Alvarez del Vayo

Este vídeo es el primer resultado, que ha quedado bastante bien, aunque haya saludado con las dos manos.

Si queremos podemos modificar mucho más el vídeo. Por ejemplo, podemos hacer que estemos vestidos de Papá Noel aunque jamás nos hayamos disfrazado así.

En este caso hemos usado el comando "Ahora cambia la ropa de la persona y ponle un traje de Papá Noel, con el gorro incluido. Mantén la misma animación saludando con la mano." El resultado no ha sido bueno.

Así que hemos decidido hacerlo en dos partes. Primero, hemos subido la imagen y hemos cambiado el traje con el comando "Cambia la ropa de esa persona a un traje de Papá Noel". Y luego hemos creado el vídeo con el mismo prompt del principio.

Edición de imagen en Gemini El Androide Libre

Las opciones son muchas, pero en el caso de que no podamos usar Veo 3 porque nuestra cuenta de Google sea básica, podemos usar la prueba gratuita de un mes de Google One en sus tarifas AI o Ultra, o utilizar otra IA.

Grok

Otra opción para hacerlo es Grok, que permite animar imágenes de forma igualmente sencilla. Solo tendremos que tener una cuenta en la red social X.

Imagen de partida a editar por Grok El Androide Libre

En el ejemplo hemos subido una imagen y usado el prompt "Haz que la persona mueva la copa hacia la cámara, como brindando, y luego haz que aparezca un cartel de Feliz Navidad en la parte derecha, sin tapar a la persona, en color rojo con temática navideña. Usa música navideña".

El primer resultado es el que veis en el vídeo que tenéis abajo, muy bueno teniendo en cuenta que podría haber alucinado con algunas de las indicaciones.

Editando una imagen con Grok Alvarez del Vayo

Algo que hemos querido cambiar es la música, lo que también requiere solo de una pequeña frase al final, como habéis visto.

Y lo que obtenemos es una felicitación muy simpática, personalizada y que nos permite ser originales. Además, si queremos, podemos editar varias, con los nombres de las personas a las que las dirijamos.

Podemos usarla desde su aplicación para móviles o desde su página web. Es posible que encontremos ciertas limitaciones si hacemos una gran cantidad de vídeos, pero para un uso normal no deberíamos tener problemas.

Perplexity

Aunque no es una de las inteligencia artificiales más conocidas para el gran público, la verdad es que el resultado de Perplexity nos ha llamado la atención.

Animando una foto con IA Alvarez del Vayo

Hemos usado la imagen anterior, ya editada para aparecer como Papá Noel, y le hemos pedido que creada un vídeo.

El resultado es bueno, con la salvedad de que lo ha hecho en horizontal y el movimiento se sale del cuadro. Queda algo extraño, pero a la vez curioso. Obviamente, podemos repetirlo hasta que quede de una manera más convencional si es lo que queremos.