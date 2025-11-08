Así puedes resumir páginas web en Android usando Gemini sin instalar ninguna aplicación y de forma extremadamente rápida

En España la adopción de las herramientas de IA va en aumento, pero es ChatGPT la más popular, pese a que Gemini está integrada en la práctica totalidad de los móviles Android que se venden en nuestro país.

Solo con pulsar el botón de encendido del móvil esta IA se activa y podremos realizar algunas funciones de manera directa,

Hasta ahora, podíamos realizarle preguntas e incluso preguntarle cosas sobre la pantalla del móvil, con la función Gemini Live.

Pero ahora la compañía ha comenzado a implementar una potente función llamada Resumir página.

Esta nueva herramienta está diseñada para cambiar radicalmente la forma en que interactuamos con artículos extensos y páginas web con denso contenido, ofreciendo resúmenes concisos y directos con solo un toque.

Usando Gemini para resumir una web El Androide Libre

La nueva funcionalidad se presenta como un atajo inteligente dentro de la superposición de Gemini en Chrome para Android.

De hecho, esta opción sólo aparecerá al navegar por una página web, consolidando a Gemini como un asistente de navegación cada vez más completo.

Y es cierto que no es una función nueva, pero hasta ahora, para obtener un resumen de una página, el usuario debía copiar la URL, abrir la aplicación de Gemini y pegarla manualmente, un proceso considerablemente más engorroso.

Con esta actualización, Google elimina esa fricción, haciendo que el acceso a la información clave sea casi instantáneo y mucho más intuitivo.

Al seleccionar la opción Resumir página, la interfaz de Chrome responde con una animación colorida y dinámica, indicando que Gemini está procesando el contenido de la página. Inmediatamente después, el resumen aparece en una ventana flotante, bien diseñada y fácil de leer.

Esta ventana no es estática; puede expandirse para mostrar el resumen completo y, lo que es más importante, permite a los usuarios hacer preguntas de seguimiento para profundizar en temas específicos del texto.

Nueva interfaz de Gemini en Chrome El Androide Libre

Esta capacidad interactiva transforma la función de un simple generador de resúmenes a un verdadero asistente de investigación, permitiendo un diálogo continuo con el contenido de la página.

Hay que dejar claro que esta función está activa cuando usamos Chrome para navegar, pero no otros navegadores que podamos tener instalados en el smartphone.

La función utiliza consistentemente el modelo Gemini 2.5 Flash para generar los resúmenes, incluso si el usuario tiene configurado el modelo 2.5 Pro como predeterminado en la aplicación principal de Gemini.

Esto sugiere que Google ha optimizado esta función para la velocidad y la eficiencia, priorizando una respuesta rápida para mejorar la experiencia del usuario en el navegador.