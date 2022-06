El truco del navegador de Xiaomi para jugar sin instalar nada

El navegador de Xiaomi, al igual que MIUI, cuenta con bastantes trucos con los que vas a poder mejorar tu experiencia notablemente, pudiendo incluso superar a otros navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge.

Hoy vamos a mostrarte cómo puedes jugar a un amplio abanico de minijuegos en el navegador de la compañía sin tener que instalar nada en tu smartphone, haciendo que ahorres espacio de almacenamiento.

Se trata de juegos sencillos y fáciles de jugar como un juego de cortar fruta, de carreras de obstáculos e incluso de carreras, entre una enorme variedad.

Cómo jugar en el navegador de tu Xiaomi

Juegos disponibles en el navegador de Xiaomi El Androide Libre

El navegador de Xiaomi incluye acceso a una serie de mini juegos a los que podrás jugar directamente desde la aplicación, en pantalla completa y sin necesidad de abrir ni instalar nada.

Para acceder a esta sección del navegador, solo tienes que pulsar en el botón del mando que hay en la barra de acción inferior, que te llevará al listado de juegos, en el que puedes ver una previsualización de pocos segundos sobre cada uno.

Juego de la salchicha en Xiaomi El Androide Libre

Como verás, hay un gran número de títulos disponibles, y suelen emular juegos clásicos arcade, además de títulos más recientes y que han salido como juegos para móvil.

Al pulsar sobre cada uno de ellos, accederás a una visualización en pantalla completa del videojuego en cuestión. Todos tienen algunas cosas en común, como que se juegan en formato vertical.

Juego del martillo en Xiaomi El Androide Libre

La pantalla previa de cada juego te muestra un anuncio, además de una descripción que te indica cuál es el objetivo del juego para que sepas lo que tienes que hacer cuando le des al botón de iniciar.

Debes tener en cuenta que aparece publicidad en todos y cada uno de los juegos, tanto antes de ponerlos en marcha como al acabar cada una de las partidas. Incluso hay un banner situado en la parte inferior, fuera de los controles del juego.

Juego del navegador de Xiaomi El Androide Libre

Se trata de juegos online, por lo que, si no tienes cobertura o no dispones de conexión a Internet en ese momento, no podrás activarlos.

Estos juegos son la solución ideal para pasar el rato si tienes poco espacio de almacenamiento, ya que no tendrás que instalarlos, y el catálogo es extremadamente variado. Además, los juegos que hayas abierto recientemente aparecerán en la parte superior de este apartado.

