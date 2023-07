Cómo evitar que Instagram te recomiende publicaciones que no te interesan

Deja de ver las publicaciones de Instagram que no te interesen El Androide Libre

Si estás cansado de ver publicaciones en Instagram de las que no quieres saber nada, debes saber que le puedes poner fin a esta situación indicándole a la red social que ese contenido no te interesa.

Se trata de una opción que lleva un tiempo en la aplicación y que ahora además ha evolucionado hasta permitirte incluso silenciar algunas palabras o expresiones para que no te las cruces en la red social, lo cual es de agradecer.

Gracias a esta opción no solo dejarás de ver publicaciones que no te interesan sino que además puedes evitar algunos spoilers silencias palabras clave de las series que estás viendo.

Dile a Instagram que no te interesa

Ya se han publicaciones sobre un juego, una serie o un trend de Internet, es posible que Instagram te esté recomendando demasiadas veces fotografías o vídeos similares y que quizá no quieres ver, pero puede dejar de recomendártelas si sigues estos pasos:

Abre una publicación que no te interese en la pestaña de Explorar.

Pulsa sobre el menú de tres puntos.

Selecciona la opción no me interesa.

Cuando lo hagas, Instagram no te demostrará publicaciones similares, aunque el cambio puede tardar un poco en aplicarse, por lo que a lo mejor que puedes hacer es seleccionar esta opción en todas las publicaciones que veas y que no te interesen.

Marcar publicación que no interesa en Instagram El Androide Libre

Si la publicación en cuestión te ha incomodado mucho también puede expulsar sobre el botón de “Esta publicación me ha incomodado”, que es algo así como un nivel superior de esta opción.

Si, por otra parte, crees que esa publicación podría infringir las normas de Instagram, lo mejor es que la denuncies para que el equipo de la red social la examine y la borre, si procede.

Cómo silenciar una palabra en Instagram

Si estás harta de que Instagram te enseñe publicaciones sobre series que no has visto y que no quieres ver, o bien quieres evitar spoilers de una película o serie que quieras ver, puedes utilizar la opción de la compañía para silenciar todas las publicaciones que contengan una palabra. Tan solo sigue estos pasos:

Abre la configuración de Instagram.

Pulsa sobre el apartado Privacidad.

Dale a la opción de Palabras filtradas.

Baja hasta la opción de Palabras filtradas para publicaciones.

Introduce las palabras de las que no quieres ver ninguna publicación.

Ahora es el turno de que pienses en qué tipo de contenido no quieres ver en Instagram. Si pones, por ejemplo, Juego de Tronos, la red social no te volverá a enseñar ninguna publicación que contenga esta palabra en su descripción, lo cual te puede ayudar si, por ejemplo, quieres ver la serie pero evitar cualquier tipo de spoiler mientras tanto.

Silenciar palabra El Androide Libre

Esta función también te puede ayudar si quieres silenciar alguno de los trends que se suelen poner de moda cada cierto tiempo en Internet.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan