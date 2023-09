Probamos el Razer Kishi V2 Pro: el genial invento para convertir tu móvil en una consola sin necesitar batería

En España, el móvil es el dispositivo por excelencia para jugar, según datos de Statista, y no es extraño que mucha gente busque un mando que haga esta experiencia más cómoda y precisa. Al fin y al cabo, con las grandes pantallas de los smartphones, un mando es todo lo que hace falta para lograr una experiencia similar a una consola portátil, y Razer tiene un modelo ideal para conseguir esta sensación, que además mejora a su antecesor.

Estamos hablando del Razer Kishi V2 Pro. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre, hemos podido probar este mando para Android —e iOS, ahora que los iPhone usan USB Tipo C— que cuenta con varias tecnologíoas que lo distinguen respecto a gran parte de su competencia y hacen que supere los 100 euros de precio.

Uno de ellos es que no necesita carga, funciona directamente conectado al móvil, e incluso permite cargar este mientras se usa de una manera extremadamente cómoda. Además, esta generación integra tecnología háptica HyperSense, que permite disfrutar de vibración en juegos compatibles y que hace que la inmersión en el juego sea mucho mayor.

Un diseño más versátil

La primera versión del Razer Kishi contaba con el problema de no encajar correctamente con algunos móviles de gran formato debido a los límites de su diseño. Estos ahora se han esfumado, permitiendo que móviles más grandes y gruesos encajen a la perfección, algo ideal para aquellas personas que tengan un móvil gaming.

Personalmente, compré esa primera generación en su momento, con la sorpresa de que algunos de los móviles que he ido probando con el paso de los años no han sido capaces de encajar por sus dimensiones. Un ejemplo perfecto de esto es el Redmagic 8S Pro. Sin embargo, este mismo móvil sí que encaja en el Razer Kishi V2 Pro.

Botones personalizables del Razer Kishi V2 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Otra clara evolución en el diseño es su configuración de botones. Además de los habituales que se encuentran en cualquier mando, la marca ha incluido dos botones macro personalizables, situados junto a los gatillos, así como un acceso directo a la app de juegos de Razer, que esconde algunas funciones que lo hacen destacar sobremanera.

El mecanismo para encajar el móvil no puede ser más sencillo, puesto que únicamente hay que estirar de los extremos del mando y meter el móvil dentro, conectándolo al puerto USB Tipo C. Este se quedará bien sujeto, algo que favorece mucho la experiencia. La construcción del mando está muy pulida. Los botones se sienten firmes, pero no duros, y al pulsarlos se siente el click a la perfección, en contraste con otros mandos en los que no queda claro si un botón se ha pulsado o no.

Compatible con cualquier juego

Razer ha invertido esfuerzos de forma notable en mejorar una de las deficiencias de los mandos para Android: la compatibilidad. Hay muchos casos en los que los juegos no los reconocen correctamente y no interpretan bien el mapeo de los botones, o bien ni siquiera están adaptados. Pero con este mando, tiene la solución.

Lo consigue gracias a la aplicación Razer Nexus, que es altamente recomendable instalar, e indispensable para disfrutar de esta opción. Se trata de la asignación de botones virtuales, que permite asociar los controles en pantalla a botones y joysticks del mando.

Mapeo botones Razer Jacinto Araque El Androide Libre

Es decir, si un juego no es compatible, se puede hacer que el propio mando se adapte a los controles que hay en pantalla mediante una configuración manual. Esto es increíblemente útil, y hace que se puede adaptar prácticamente cualquier juego al mando. Teniendo en cuenta que algunos desarrolladores no hacen sus juegos compatibles con mando, es una de sus grandes ventajas.

Esta aplicación no solo incluye el acceso a esta función, sino que sirve como un hub desde el que se pueden acceder a todos los juegos y aplicaciones relacionadas con los videojuegois que haya en el móvil. Es similar al menú de inicio de una consola convencional, con la comodidad que ello aporta.

El Razer Kishi V2 Pro utiliza tecnología háptica para las vibraciones Jacinto Araque El Androide Libre

Se puede configurar de forma que, cada vez que se conecte el mando al móvil, Razer Edge se abra automáticamente, mostrando su pantalla de inicio con los juegos listos para iniciarse. Además, desde aquí se puede activar la opción de utilizar los botones virtuales antes de comenzar un juego.

Así da gusto jugar

La combinación de los dos apartados anteriores hace que jugar con este mando sea extremadamente cómodo a la hora de jugar. La forma del mando hace que se pueda sujetar fácilmente a pesar de no tener unas manos especialmente grandes. Además, el propio móvil también se queda bien sujeto al mando, haciendo que ofrezca una sensación más uniforme cuando se tiene en la mano. Hay otros modelos que he podido probar en los que el móvil queda relativamente suelto y da la sensación de que se puede caer en cualquier momento.

Razer Kishi V2 Pro botones personalizables Jacinto Araque El Androide Libre

No causa fatiga después de estarlo usando durante más de una hora, lo cual se agradece, ya que hay ocasiones en las que, si las sesiones son largas, una mala distribución de peso en el mando puede acabar empañando la experiencia que da el mismo. Hemos probado tanto juegos en 2D como en 3D, y lo cierto es que en ambos tipos se desenvuelve muy bien.

Los joysticks que integra son cómodos, aunque es cierto que no se puede obtener el mismo nivel de precisión que en un mando convencional de mayor tamaño. El izquierdo está en una posición superior respecto al derecho, similar a lo que sucede en un mando de Xbox. Personalmente, me parece una decisión acertada, puesto que considero que así es más cómodo, aunque mucha gente prefiere que los dos estén a la misma altura, cómo sucede los mandos de PlayStation.

Razer Kishi V2 Pro por debajo Jacinto Araque El Androide Libre

El mapeo de botones desempeña correctamente su función, y hace que podamos adaptar juegos que no están pensados para utilizar el mando, como el Brawl Stars. Eso sí, para poder aplicar esta opción es necesario iniciar los juegos desde Razer Edge. Justo antes de abrirlo, aparecerá la opción de utilizar botones virtuales, que se situará en la parte inferior.

¿Me lo compro?

Este mando es una opción muy recomendable para todas aquellas personas que suelen jugar con el móvil y que quieran disfrutar de la mejor experiencia mientras lo hacen. Sin embargo, su precio de 149,90 euros hace que haya que valorar si se va a utilizar lo suficiente. En caso positivo, se trata de la mejor inversión que se puede hacer en un mando para el móvil. Esto se debe a algunos detalles que hacen que este dispositivo pueda envejecer muy bien.

Razer Kishi V2 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

En primer lugar, no utiliza ningún tipo de batería, puesto que se alimenta directamente de la del móvil, lo cual implica que con el paso de los años no va a ver reducida su autonomía debido a la pérdida de salud que sufren las baterías. Uno de sus mayores puntos a favor es su gran nivel de compatibilidad. Y es que, es posible adaptar el mando a cualquier juego con controles táctiles mapeando sus botones de forma manual. Esto hace que sea posible jugar a juegos que no están adaptados para ser utilizados con mando de forma sencilla y cómoda.

Además de todo esto, gracias al puerto USB Tipo C y al Jack de 3,5 mm que tiene el mando, se puede cargar el móvil mientras se juega, así como conectar unos auriculares que funcionen por cable. En definitiva, es capaz de ofrecer una gran experiencia, tanto en juegos básicos para Android como a la hora de jugar en streaming con servicios como GeForce NOW, Xbox GamePass o Steam Link, con los que es totalmente compatible.

