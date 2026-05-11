Nothing lanza un nuevo color de sus auriculares abiertos Ear (open) y aprovecha para rebajarlos a 99 € en España

Nothing acaba de renovar los Ear (open), los únicos auriculares abiertos que tiene en su catálogo. Lo ha hecho con un cambio estético donde gana importante presencia el color azul, así como ha rebajado su precio hasta los 99 euros, lo que se convierte en una buena oportunidad para hacerse con ellos.

El segmento de auriculares abiertos está en pleno auge, con diversas alternativas de todas las marcas. Los Ear (open) llegaron hace un par de años colocándose como una de las referencias del mercado en cuanto a diseño, prestaciones y precio.

El nuevo color Blue evoluciona el azul ya presente en Phone (3a) y Phone (4a). "Para reforzar el diseño orientado al movimiento y la actividad física, Nothing se inspira en elementos como las pistas de tenis azules y el equipamiento deportivo, así como en la electrónica retro, los interiores retrofuturistas y las esculturas transparentes del artista De Wain Valentine", explica la empresa a través de un comunicado.

Lo cierto es que es un tono de azul que encaja de forma natural con el singular formato del dispositivo y que se integra de manera armoniosa dentro del ecosistema de productos de Nothing.

Pese a la incorporación del color azul, son fieles a la filosofía de diseño de Nothing. Tienen un diseño fino y transparente que pone en valor la ingeniería y el trabajo artesanal detrás de su estilizada forma. Su estuche de carga —también azul y de solo 19 mm de grosor— hace que sean fáciles de guardar y utilizarlos fácilmente en cualquier momento.

El verdadero punto diferencial de estos auriculares es su comodidad. Ya que se sienten como si no llevases nada.

Con sólo 8,1 gramos por auricular los Ear (open) Blue ofrecen una sensación prácticamente imperceptible pensando en hacer deporte con ellos. Tanto al correr como durante entrenamientos HIIT, pero también están pensados para acompañarte durante todo el día, ya que cuentan con 30 horas de reproducción total con el estuche de carga y sólo 10 minutos de recarga bastan para tener 10 horas de reproducción musical.

Nothing Ear (open) Blue Nothing

Con respecto a la calidad de sonido, cuenta con un diafragma diseñado por la propia compañía con un revestimiento de titanio, un driver ultraligero y una estructura escalonada. Esta forma personalizada reduce la distorsión y "mejora las frecuencias bajas, mientras que el revestimiento de titanio permite reproducir agudos más nítidos", explica Nothing.

Además, cabe tener en cuenta que el algoritmo automático Bass Enhance optimiza las frecuencias bajas para ofrecer unos graves más ricos y profundos.

Por su parte, en cuanto a las llamadas dispone de la tecnología Clear Voice integrada que logra aislar la voz en entornos exigentes gracias a un procesamiento mejorado con IA y que ha sido entrenado con más de 28 millones de escenarios de ruido.

Con respecto a la disponibilidad, los Ear (open) Blue ya se pueden comprar a través de la web de Nothing desde este lunes 11 de mayo a un precio de 99 €, 50 menos de lo que costaron en su lanzamiento,