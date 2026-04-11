Esta consola Android es una genialidad: se transforma en diferentes modos y en un mando para nuestro móvil

Puede que no sea el mejor momento para pensar en comprar una consola nueva por las subidas de precios, pero dispositivos como el que GAMEMT acaba de presentar nos dan esperanza de que la innovación no va a parar en el futuro cercano.

Y es que la nueva E5 Modx es una de las consolas más originales que hemos visto en años, con un diseño modular que le permite separar la pantalla de los controles y transformarla en diferentes modos de juego.

En efecto, la pantalla y el mando de control son partes separadas en esta consola, con la mayoría de los componentes como el procesador alojados en la pantalla; de esta manera, se abre la puerta a un mundo de posibilidades.

Para empezar, como la pantalla es táctil y usa Android, podemos usarla como un móvil convencional para jugar a juegos con pantalla táctil. Pero lo contrario también es posible: usar el mando de manera independiente.

Para ello, se incluye un adaptador MagSafe, que permite unir nuestro propio smartphone al mando de control de manera magnética y segura; a partir de ahí, es un mando Bluetooth convencional y podemos conectarlo al móvil como cualquier otro.

GAMETM E5 Modx

Pero ahí no queda la cosa. La pantalla también se puede usar con el mando a través de la conexión Bluetooth, así que podemos dejar el panel apoyado con el soporte integrado en la mesa y jugar en una postura más cómoda o con un amigo en modo multijugador.

El último giro de guión es precisamente eso, un giro: podemos girar la pantalla y usarla en vertical, algo extremadamente útil para juegos arcade que tenían monitores verticales, especialmente juegos de disparos.

Continuando con la pantalla, tiene una proporción 3:3 con una resolución de 1024 x 768 píxeles, lo que puede ser ideal para muchos juegos retro, y el tamaño de 5,5 pulgadas la hace lo suficientemente pequeña como para llevarla encima sin molestias.

En el interior de la pantalla se encuentra un procesador MediaTek Helio P60 acompañado de 3 GB de memoria RAM, que no es el más potente que hemos visto en el sector Android pero que es suficiente teniendo en cuenta el tamaño del dispositivo y las limitaciones de espacio, ya que todo el hardware se encuentra en la pantalla.

GAMETM E5 Modx

Además, este chip ha dado buenos resultados en muchos juegos, incluyendo los de consolas clásicas, así que todo depende del precio final que tenga la consola. De hecho, ese es sólo uno de los aspectos que están por concretar.

Y es que la GAMETM E5 Modx aún se encuentra en fase de prototipo, con sus creadores experimentando y limando el diseño y funciones como la sujeción MagSafe para el móvil. Por lo tanto, aún puede tardar un poco en llegar al mercado.