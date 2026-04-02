El combo perfecto para el 'gamer' exigente: así son el ratón Viper V4 Pro y la alfombrilla Gigantus V2 Pro de Razer

Razer quiere volver a marcar el paso en los esports: acaba de lanzar el nuevo ratón Viper V4 Pro y la alfombrilla Gigantus V2 Pro, una pareja de periféricos pensada para exprimir hasta el último milisegundo en partidas competitivas.

La compañía mantiene la fórmula que le ha llevado a ser referencia entre profesionales, pero la afina con más velocidad, más precisión y opciones de control mucho más específicas para cada estilo de juego.

El Viper V4 Pro recoge el testigo del Viper V3 Pro, uno de los ratones más utilizados en el circuito profesional, y lo lleva un paso más allá en peso, latencia y consistencia de los clics. La Gigantus V2 Pro, por su parte, reimagina la clásica alfombrilla blanda de Razer con cinco niveles de velocidad distintos, de máximo control a máxima velocidad, para ajustar el deslizamiento a la sensibilidad y rol de cada jugador.

La idea de la marca es ofrecer un “montaje completo”, no solo un ratón rápido o una superficie llamativa, sino un ecosistema de ratón, alfombrilla y configuración concebido como un único bloque.

El Viper V4 Pro es un ratón inalámbrico que busca sentirse como una extensión natural de la mano, con especial foco en reducir la latencia y mejorar el seguimiento. Integra su tecnología HyperSpeed Wireless Gen-2 con un rendimiento claramente por encima de la media del segmento.

Para el sensor, la marca apuesta por alcanzar los 50.000 DPI, 930 IPS y aceleración de 90 G, acompañado de Frame Sync, una tecnología que sincroniza los fotogramas del sensor con el ciclo de sondeo para reducir aún más el retraso en el movimiento.

Es especialmente llamativo su diseño. Se queda sólo en 49 gramos para el modelo negro (1 gramo más en el blanco), con lo que adelgaza un 9% con respecto al ratón precedente. Este chasis más fino es duradero y consistente. Además, monta la rueda scroll óptica marca de la casa, más fiable que las mecánicas tradicionales, y switches ópticos.

Alfombrillas Gigantus V2 Pro. Razer

La otra mitad del conjunto es la Gigantus V2 Pro, una alfombrilla blanda que llega en formato Large (500 x 480 x 4 mm) y que busca adaptarse tanto a jugadores de baja sensibilidad que mueven mucho el brazo como a aquellos que prefieren movimientos cortos y rápidos.

Su principal novedad es la división en cinco perfiles de velocidad: Max Control, Control, Balance, Speed y Max Speed, con distintos niveles de fricción para cubrir desde microajustes muy precisos hasta deslizamientos ultrarrápidos.

La superficie está optimizada para sensores ópticos de última generación y se ha probado en laboratorio para garantizar un seguimiento homogéneo en toda el área.

Con respecto a su precio y disponibilidad, Razer sitúa este combo claramente en la gama alta del ecosistema gaming, tanto por prestaciones como por precio. El ratón Viper V4 Pro llega a España por 179,99 euros, mientras que la Gigantus V2 Pro en tamaño Large se queda en 59,99 euros.