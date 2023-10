Android 14 para los móviles Samsung es oficial: estas son las novedades de One UI 6

One UI 6

Con el lanzamiento de Android 14, era cuestión de tiempo que todos los principales fabricantes de móviles empezasen a hacer públicos sus planes para dar el salto a la nueva versión del sistema.

Como era de esperar, Samsung será una de las primeras en ofrecer Android 14 en sus dispositivos, y hoy, junto con la presentación del chip que llevará el Galaxy S24 la compañía también ha adelantado algunas de las novedades de su interpretación del sistema.

Al igual que Android 14 es una evolución de Android 13, One UI 6 no se diferencia mucho de One UI 5 lanzada hace un año; hay novedades, pero en ningún caso supondrán un cambio revolucionario y los usuarios se podrán adaptar fácilmente.

Así es One UI 6

De hecho, la prioridad que Samsung ha elegido para One UI 6 es hacerlo más sencillo de usar, y la mayoría de los cambios afectan a la interfaz y a los elementos que la componen, con diferencias sutiles y otras no tanto con las que la compañía pretende que sus móviles sean más fáciles de navegar y gestionra.

El mayor cambio lo encontramos en el nuevo panel de configuración (el Quick Panel) que se abre cuando deslizamos desde la parte superior de la pantalla. La posición de los elementos ha cambiado, y ahora algunas opciones están agrupadas si tienen algún tipo de relación; por ejemplo, todo lo relacionado con la pantalla como el control del brillo, el modo oscuro y el protector de la vista están en su propia zona en vez de dispersos por todo el panel como ocurre en la versión ‘stock’ de Android.

El nuevo panel de configuración de One UI 6 para móviles Samsung

Cuando queramos cambiar algo de la configuración, también será más fácil de encontrar. El reproductor de música será destacado si se está reproduciendo sonido en ese momento, un cambio contextual que veremos también en otros elementos de la interfaz. Por ejemplo, el nuevo widget del tiempo de Samsung será más fácil de leer y cambiará su aspecto visual dependiendo de la previsión para que podamos saber qué tiempo hace sin tener siquiera que leer nada. Una función interesante será la que nos avisará si se espera un cambio repentino en la meteorología; por ejemplo, si va a llover nos recordará que deberíamos coger un paraguas.

Relacionado con la nueva obsesión de Samsung por hacer un sistema más fácil de entender, la compañía ha presentado un nuevo tipo de letra, llamada One UI Sans. Ha sido diseña para mejorar la lectura en las pantalla, y será usada tanto en la interfaz como en las apps de Samsung, y viene acompañada de emojis rediseñados.

La pantalla de bloqueo de los móviles Samsung será más personalizable con One UI 6

La personalización sigue siendo uno de los aspectos más importantes. En la nueva pantalla de bloqueo, Samsung también permitirá variar el tamaño y la posición del reloj, para ver mejor el fondo de pantalla. La pantalla de bloqueo puede ser cambiada por nuestras rutinas: de día puede mostrar nuestras apps más usadas, mientras que de noche puede mostrar las herramientas que necesitamos como la linterna.

Como no podía ser de otra manera, la plataforma Galaxy tendrá mucha importancia dentro de One UI 6, y cómo se conecta con el resto de dispositivos de Samsung. Con Quick Share, la versión de Samsung del menú de compartir de Android, podremos encontrar nuestro ordenador Galaxy Book o nuestra tablet Galaxy Tab y enviar archivos, enlaces e imágenes de manera directa. Multi-Control conectará nuestros dispositivos, y podremos copiar y pegar contenido entre todos.

La app de Galería de Samsung analizará las fotos para aplicarles los efectos más apropiados

La fotografía tiene un gran peso en los smartphones modernos, y One UI 6 continúa esta tendencia con nuevas funciones. La app de Galería de Samsung puede usar Inteligencia Artificial para mejorar las fotos que hayamos tomado hace años con nuestro móvil viejo, y también tiene una especie de “borrador mágico” para eliminar elementos de la imagen como hace Google Fotos. Con la nueva versión, One UI 6 será capaz de analizar las fotos y mostrar las opciones relacionadas con la edición más adecuadas; por ejemplo, si detecta que hemos abierto una ‘selfie’, automáticamente mostrará un botón para activar el efecto retrato.

El vídeo no se queda atrás, con una nueva app: Samsung Studio, que permite edición en varias capas directamente desde la galería. Eso permite crear vídeos más complejos y atractivos, con música, stickers y efectos gráficos. Estará disponible tanto para móviles como para tablets y ordenadores Galaxy.

Samsung Studio es la nueva app de edición de vídeo para dispositivos Galaxy

Para mantener a los niños seguros en Internet, One UI 6 tiene la posibilidad de crear una cuenta para niños, que limitará algunas de las funciones del smartphone; por ejemplo, podrán descargar app y temas pero sólo si están calificadas para su edad. También activará una función de localización, que permitirá al padre o tutor comprobar en cualquier momento dónde se encuentra el menor.

Samsung Wallet, que permite guardar nuestras tarjetas, recibirá la posibilidad de añadir nuestro permiso de conducir, aunque por el momento sólo estará disponible en algunos estados de EEUU. One UI 6 también introduce compatibilidad con la nueva Galaxy SmartTag 2, la alternativa a la AirTag de Apple, con funciones como una notificación que aparecerá cuando alguien encuentre el producto perdido. Si ponemos el SmartTag 2 en el collar de nuestra mascota, podremos registrar sus paseos y actividad.

One UI 6 aún no tiene fecha definitiva de lanzamiento ni una lista actualizada de dispositivos compatibles, pero algunos como los Galaxy S23 y los Galaxy Z Fold ya tienen acceso a la beta.

