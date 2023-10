Samsung va a por los Airtags para que no pierdas tus llaves: presenta el Galaxy SmartTag2

Samsung lanzó hace dos años su primer Galaxy SmartTag y se aseguró a los meses de que no fuera usado por terceros como ha ocurrido con el AirTag que ha forzado a un acuerdo entre Google y Apple para detectar este tipo de accesorios desde Android. El nuevo Galaxy SmartTag 2 se renueva en el diseño, tiene mejor autonomía y un mayor rango para detectarlo si se pierde.

Este nuevo dispositivo rastreador de Samsung tiene un precio de 29,99 dólares y trae algunas ventajas respecto al anterior Galaxy SmartTag. Unos accesorios que tienen una gran utilidad, pero que han generado que algunos usuarios los utilicen para seguir a otros sin su conocimiento. De hecho, Google ha tenido que actualizar Android para que el sistema operativo sea capaz de detectar cuando un AirTag está cerca, ya que la única forma de hacerlo era a través de una app que lanzó Apple en Android hace unos años.

Samsung desde su blog presenta al Galaxy SmartTag 2 con los nuevos cambios comparados a su primer SmartTag. Si en el anterior había dos variantes, esta vez Samsung simplifica todo con una que da soporte a Bluetooth y UWB (banda ultraancha). El diseño también se ha renovado para que sea más fácil acoplarlo a un llavero u otro objeto. Se puede ver perfectamente que el espacio para el agujero es infinitamente mayor que el anterior SmartTag.

Este nuevo diseño también aporta más espacio para una batería de mayor capacidad y así se pueda llegar a los 700 días de uso. Un importante factor para prácticamente olvidarse de sustituirla y así saber que durante los casi dos años será plenamente funcional. Otros de sus factores importantes son su resistencia al agua y polvo con la certificación IP67 y el soporte a BLE (Bluetooth Low Energy) con un rango máximo de 120 metros.

De momento, el nuevo SmartTag 2 solamente funciona con los móviles Samsung Galaxy y es quizás una de sus mayores carencias, ya que no podrá funcionar con la nueva experiencia de Find My Device Network de Google en la que está colaborando, a su ritmo, Apple. Tiene que ver con la capacidad de detección de este tipo de dispositivos cuando uno se tenga cerca y así poner el freno al usuario que los use de forma malintencionada. Al menos ahora sí funciona con los AirTag para que los detecte Android.

