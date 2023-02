MIUI 14 es oficial para España: esta es la lista de móviles que se actualizan a Android 13

El lanzamiento de MIUI 14 puede ser uno de los más importantes de la historia de Xiaomi, y puede que sea por eso que ha tardado tanto en llegar. Mientras otras marcas como Samsung llevan meses ofreciendo actualizaciones a Android 13, no ha sido hasta hoy que Xiaomi ha confirmado los planes exactos.

Es algo extraño, porque en realidad, MIUI 14 ya lleva unas semanas “suelto”. Algunos móviles fabricados por Xiaomi ya han recibido la actualización, pero no ha sido hasta ahora que la compañía ha establecido oficialmente un calendario de actualizaciones. Lo ha hecho coincidiendo con la presentación de los nuevos Xiaomi 13 para España, que ya vienen con MIUI 14 preinstalado.

Móviles Xiaomi que actualizan a Android 13

Entre los primeros dispositivos que recibirán MIUI 14 con Android 13 se encuentran, como era previsible, los últimos modelos lanzados por la compañía; en concreto, las dos últimas generaciones de sus móviles punteros serán las primeras en recibir el nuevo sistema. A eso hay que sumar algunos modelos de la marca Redmi, algo que puede sorprenderte pero que no es extraño teniendo en cuenta que muchos de estos móviles son idénticos a las versiones de Xiaomi.

La lista de dispositivos es la siguiente:

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

Si tu móvil no se encuentra en la lista, no te preocupes. Xiaomi ha confirmado que esta es sólo la primera remesa de dispositivos, y que a lo largo del 2023 la nueva versión llegará a más dispositivos, aunque no ha aclarado cuáles.

El lanzamiento de MIUI 14 se producirá oficialmente a partir del primer trimestre del 2023, así que no quedan muchos días para que se cumpla el plazo; sin embargo, hay otros retrasos que puedes sufrir, como el de tu operadora o país. Estos planes son globales, pero pueden verse afectados por las diversas diferencias de cada dispositivo.

Irónicamente, la gran novedad de MUI 14 es lo que no tiene: es un sistema mucho más ligero y con menos apps preinstaladas. La compañía quiere dejar atrás la imagen que tienen los móviles chinos con una capa más rápida y centrada en cumplir con nuestras necesidades y cumplirlas bien.

