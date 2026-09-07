Google Fotos cambia para siempre: añade una función que escanea tus fotos para proponerte conjuntos de ropa

Google Fotos cambia para siempre. La gran 'G' ha comenzado a desplegar 'Armario Virtual', una innovadora función integrada directamente en su popular servicio fotográfico que promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con su ropa.

Impulsada por inteligencia artificial (IA), esta nueva herramienta actúa como un auténtico estilista de bolsillo.

La función elabora un inventario detallado de nuestras prendas directamente desde la galería y genera fotografías realistas para probar nuevas combinaciones de vestuario de manera completamente digital.

El aspecto más sorprendente de esta novedad tecnológica es su automatización absoluta. A diferencia de otras aplicaciones de estilo que exigen al usuario fotografiar, recortar y clasificar cada prenda manualmente, el Armario Virtual hace todo el trabajo pesado en segundo plano.

El algoritmo de la plataforma analiza el historial de imágenes del teléfono, identifica patrones y aísla prendas individuales —desde zapatillas deportivas y ropa de entrenamiento hasta abrigos o camisetas— para confeccionar un catálogo exhaustivo y perfectamente etiquetado.

Todo este proceso se realiza sin que el propietario del dispositivo tenga que ejecutar ninguna acción.

Pero el verdadero salto tecnológico llega con la integración de la IA generativa y la potencia subyacente del modelo Gemini. Una vez que el sistema ha indexado el ropero digital, el usuario puede utilizar la aplicación como un probador interactivo.

The new Google Photos Wardrobe feature is WILD.



After it scanned all my photos, it generated this virtual wardrobe where I can see my items of clothing, filter them, select multiple ones, and press "Try it on" to have AI generate complete photos of me wearing them.



It is… pic.twitter.com/8mV7lvcAhh — Artem Russakovskii (@ArtemR) September 3, 2026

A través de instrucciones sencillas, es posible pedirle a la plataforma que combine prendas específicas, como unos pantalones vaqueros azules, una camiseta deportiva y unas zapatillas concretas.

En cuestión de segundos, la IA genera una imagen realista del propio usuario luciendo ese conjunto. Además, la flexibilidad del motor gráfico permite introducir prompts adicionales para ajustar la iluminación del entorno o modificar pequeños detalles de la composición final.

Más allá de responder a las peticiones directas, la plataforma adopta un papel proactivo en la gestión del vestuario. La inteligencia artificial analiza el catálogo disponible para recomendar conjuntos inéditos que podrían funcionar bien juntos.

Estas sugerencias no se muestran como simples listas de texto, sino que vienen acompañadas de fotografías generadas artificialmente que muestran el resultado final sobre el cuerpo del usuario, facilitando el descubrimiento de combinaciones que antes pasaban desapercibidas.

En cuanto a su disponibilidad en el mercado, el anuncio llega con un componente de luces y sombras para la comunidad global.

La gran ventaja es que la herramienta se ha lanzado como una característica completamente gratuita, descartando la necesidad de estar suscrito a planes premium de almacenamiento.

Sin embargo, en esta primera fase de lanzamiento, el despliegue geográfico está limitado exclusivamente al territorio de Estados Unidos.

Por ahora, la compañía no ha facilitado un calendario oficial sobre cuándo cruzará fronteras esta prometedora función, por lo que el resto de mercados tendrán que esperar.