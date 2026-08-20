Qualcomm cambia las reglas: este año no habrá un procesador de gama alta, sino dos, para contener precios

Qualcomm ha decidido romper con su propia costumbre este año. Hasta ahora la compañía presentaba un único procesador estrella para la gama alta de los móviles.

Ese plan cambia en 2026. La empresa ha confirmado que en el próximo Snapdragon Summit presentará dos chips de la familia 8 Elite al mismo tiempo, a finales de septiembre como ya había anunciado.

El anuncio llegó a través de un vídeo publicado en la cuenta oficial de Snapdragon en X. En la pieza aparecen dos siluetas de chip sin nombre, acompañadas de las frases "Dual 8 Elites" y "When Two Changes the Game".

La compañía también prometió "el doble de opciones" para el mercado de los smartphones. El mensaje se enmarca además dentro de lo que Qualcomm llama su "era de la IA agéntica", un concepto que la marca lleva meses repitiendo en sus presentaciones.

El vídeo incluye capturas de jugabilidad del videojuego Neverness to Everness, usadas para ilustrar la potencia gráfica que promete el nuevo hardware. Qualcomm no ha revelado todavía los nombres oficiales de ninguno de los dos chips.

La cita para conocer los detalles completos ya tiene fecha marcada en el calendario. El Snapdragon Summit 2026 se celebrará del 22 al 24 de septiembre en Maui, Hawái.

Aunque la marca mantiene el silencio sobre los nombres, los rumores de la industria llevan semanas apuntando en una misma dirección. Todo indica que se trata del Snapdragon 8 Elite Gen 6 y de una variante superior, el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

The next chapter of the agentic AI era begins at #SnapdragonSummit.



When Two Changes the Game. See the reveal on September 22. pic.twitter.com/4S1SSvJ1fk — Snapdragon (@Snapdragon) August 19, 2026

La versión Pro estaría pensada para los llamados móviles "Ultra". Ahí entrarían modelos como el rumoreado Samsung Galaxy S27 Ultra y los futuros buques insignia de iQOO, OnePlus y Xiaomi.

Las primeras filtraciones apuntan a que el chip Pro se fabricaría con el proceso de 2 nanómetros de TSMC. Se le atribuye también una GPU Adreno 850, pensada para ofrecer un salto notable en juegos exigentes y aplicaciones con gráficos intensivos.

El chip estándar, por su parte, tendría un papel distinto dentro del catálogo. Se encargaría de mover una gama más amplia de móviles premium, algo más asequibles que los modelos tope de gama.

Ninguno de estos datos técnicos está confirmado por Qualcomm todavía. La propia compañía ha insistido en que todos los detalles, incluidas las especificaciones y el rendimiento real, se despejarán en el evento de septiembre.

Lo que sí queda claro es el cambio de estrategia de fondo. Ofrecer dos chips en vez de uno permite a Qualcomm crear escalones de rendimiento más definidos dentro de su propia gama alta.

Esto le da además más margen de maniobra a los fabricantes de móviles. Cada marca podrá elegir el chip que mejor encaje con el precio y el posicionamiento de cada modelo, algo que hasta ahora no era posible con una sola opción disponible.

Los fabricantes asiáticos suelen ser los primeros en anunciar sus modelos con el nuevo procesador. Es probable que las primeras marcas en confirmar dispositivos con alguno de los dos chips sean chinas, siguiendo el patrón de años anteriores.

Por ahora, la imagen que deja Qualcomm es la de una compañía que quiere ampliar su discurso más allá del rendimiento puro. La conectividad, la cámara y los gráficos aparecen como los tres pilares que la marca quiere destacar en ambos chips.

En cuanto al coste, no se esperan anuncios por parte de Qualcomm, pero es de esperar que sean incluso más caros que sus antecesores lo que, inevitablemente, encarecerá también los móviles que los implementen.