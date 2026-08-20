Discover cambia para siempre: Google ahora hace mucho más fácil leer de los medios y temas que realmente queremos

Google ha cambiado mucho en apenas un par de años. Los resultados basados en IA han ganado mucha importancia, ocultando prácticamente por completo la lista tradicional de enlaces que la hizo dominante en Internet.

Sin embargo, eso tiene la consecuencia de que cada vez es más difícil encontrar las páginas que realmente queremos; para contrarrestar, en los últimos meses Google se ha centrado en ofrecer una experiencia más personalizada para los usuarios.

Hoy, la compañía ha anunciado nuevas funciones que van en esa dirección para mostrar antes el contenido que queremos en todas sus apps.

Para empezar, Discover ahora es más fácilmente personalizable. Aunque ya era posible marcar páginas y temas que no nos interesaban, con la nueva experiencia podemos decirle directamente a Discover el tipo de contenido que queremos que aparezca.

A lo largo de los próximos días, aparecerá un nuevo recuadro de texto en el que será posible indicar los temas y enlaces de los que queremos ver más, simplemente explicándolo con nuestras palabras.

Por ejemplo, podemos indicar que nos interesan los temas relacionados con electrodomésticos y renovación de cocinas, y Discover nos ofrecerá una lista de temas relacionados que puede priorizar para que aparezcan más.

Podemos ser muy específicos sobre el tema que queremos, para que no aparezcan resultados que solo están relacionados tangencialmente con lo que nos interesa. Por ejemplo, si queremos leer sobre viajes de fin de semana pero no nos gusta hacer acampadas, podemos decirlo para que no aparezcan ese tipo de páginas.

El feed de noticias de Discover se actualizará en tiempo real para mostrar más contenido relacionado, mostrándolo con un nuevo icono encima del titular.

En Discover ya existe una opción desde hace meses para marcar un sitio como "preferido", y ahora este botón llega a la búsqueda de Google. Cuando estamos leyendo una noticia en un medio, si pulsamos este botón esa web se añadirá a nuestra lista de sitios preferidos y automáticamente nos reenviará a la página que estábamos leyendo.

A partir de entonces, veremos más entradas de esa web en la búsqueda de Google en una sección superior, y también será más usada en el modo IA como fuente preferente cuando hagamos una pregunta.

El nuevo botón para añadir una fuente preferida a Google Google El Androide Libre

Google presume que sus usuarios ya han seleccionado más de 600.000 páginas como fuentes que prefieren, y esta novedad probablemente fomentará más el uso de esta funcionalidad.

En palabras de la compañía, estas novedades buscan que "la experiencia de Google sea únicamente tuya", y presume que el nuevo botón de fuente preferida permite conectarnos fácilmente con los sitios que más nos gustan.

El mensaje está claro: Google quiere cambiar radicalmente la manera en la que ha funcionado en las últimas décadas, convirtiéndose en el centro desde el que descubrimos nuevo contenido y nos ponemos al día de nuestros temas y páginas web favoritas.