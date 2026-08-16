Google inventa un traductor automático portátil que no necesita Internet ni acceso a sus propios servicios

Uno de los grandes obstáculos que tiene la IA para triunfar tiene que ver con la necesidad de tener siempre una conexión a Internet abierta para poder ejecutar los últimos modelos; pero el objetivo de compañías como Google es que eso no sea necesario en el futuro.

Algunos de los smartphones más potentes del mercado ya son capaces de usar modelos de IA de manera local y sin conexión, pero por ahora se limitan a unas pocas funciones simples.

Ahora, Google ha demostrado el potencial de los modelos 'offline' con la creación de un dispositivo traductor automático que funciona sin conexión a Internet; y lo mejor de todo es que ha publicado gratis todo lo necesario para que nos montemos uno.

El dispositivo se llama Gemma Translator y como su nombre indica, está basado en el modelo Gemma 4 E4B de Google, diseñado como un "modelo de peso abierto" u "open weight", es decir, que está disponible públicamente.

Este dispositivo es capaz de escuchar lo que dice una persona, procesar el significado y reproducir la traducción, ya sea en la pantalla integrada o a través del altavoz.

Gemma está basado en Gemini, pero no se ejecuta en los servidores en la nube de Google, sino que está pensado para ser usado en hardware local como ordenadores, smartphones y otros dispositivos.

En este caso concreto, se trata de un dispositivo basado en una placa Raspberry Pi 5, con una carcasa impresa en 3D para alojar toda la electrónica, una pantalla que muestra el texto traducido, un botón para hablar y activar el micrófono, un altavoz y una rueda que permite cambiar entre los diferentes idiomas soportados.

El equipo detrás de este proyecto usó Google Antigravity para el desarrollo y LiteRT-LM para ejecutar el modelo de Gemma, así como Moonshine para procesar texto al habla y retransmitir la voz por el altavoz.

Después de la configuración inicial, el Gemma Translator puede funcionar completamente sin conexión, por lo que puede ser usado en zonas en las que no tengamos una red WiFi disponible o incluso si no hay cobertura de móvil. De la misma manera, tampoco necesitamos una cuenta de Google ni ningún tipo de suscripción.

Pero tal vez lo mejor es que el equipo de Google detrás de Gemma Translator ha publicado todo lo necesario para montar nuestro propio traductor de manera gratuita, pagando sólo por los componentes por nuestra cuenta.

Todo el código necesario para ejecutar el modelo ha sido compartido a través de GitHub, y por si fuera poco, se incluyen los archivos necesarios para crear la carcasa si tenemos acceso a una impresora 3D.

Por lo tanto, solo necesitaríamos una Raspberry Pi 5 con 8 GB de memoria RAM, un micrófono u otro dispositivo de captura por USB, un altavoz o salida de auriculares y una pantalla de 480 x 320 píxeles.