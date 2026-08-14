Xiaomi lanza en España la nueva Smart Band 9 Active, una pulsera de actividad que registra salud y sueño por 23 €

Si buscamos una pulsera de actividad de alta calidad y buen precio, Xiaomi siempre ha sido una buena alternativa, y ahora la compañía ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento en España de la Smart Band 9 Active por 22,99 euros.

Estamos ante una renovación extensiva de la que ha sido una de las pulseras de actividad más populares de los últimos años; una renovación que alcanza tanto al diseño como al hardware y a las posibilidades que ofrece.

Comparada con la Xiaomi Smart Band 8 Active lanzada en el 2023, el nuevo modelo tiene un aspecto muy diferente gracias al rediseño de la correa, que ahora cuenta con un marco intercambiable en el que se instala el dispositivo.

De esta manera, ahora todos los bordes de la pantalla están mejor protegidos ante posibles golpes durante la aventura o nuestras sesiones de ejercicios; en comparación, el modelo anterior tenía un diseño más elegante pero también más propenso a roturas accidentales de la pantalla.

Esto también permite cambiar la correa más fácilmente, ya que podemos sacar todo el dispositivo de una sola vez en lugar de quitar cada extremo de la correa por separado. Así que podemos tener una correa para cada momento u ocasión.

Xiaomi permite elegir entre una correa negra, blanco-beige, rosa, morada o verde, pero también vende por separado una correa de color amarillo por 5,99 euros y otra que se ilumina en la oscuridad por 8,99 euros y que puede darnos más seguridad si nos gusta correr de noche.

Xiaomi Smart Band 9 Active Xiaomi El Androide Libre

El rediseño de la Smart Band Active llega con un peso de apenas 16,5 gramos y un cuerpo ultrafino de 9,99 mm, lo que la hace ideal para ejercitar y dormir sin molestias; este es precisamente uno de los motivos por los que optar por una pulsera en vez de un reloj inteligente, así que Xiaomi se ha centrado en mejorar este aspecto.

Esto se ha conseguido sin sacrificar la resistencia al agua, que es de 5 ATM, el equivalente a una profundidad de hasta 50 metros.

Pese a estos cambios, la pantalla de la Smart Band 9 Active sigue siendo de 1,47 pulgadas igual que su predecesor. Está basada en tecnología TFT y la gran novedad es una frecuencia de actualización de 60 Hz, muy alta para lo que estamos acostumbrados en dispositivos baratos y que ofrece una experiencia más fluida.

También ayuda que Xiaomi haya optado por un nuevo chip para ese dispositivo con más potencia, así como una batería de 300 mAh que según la compañía es capaz de durar hasta 18 días en uso normal y 9 días en uso intensivo.

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La monitorización de la salud y la forma física durante todo el día es uno de los puntos fuertes de esta pulsera, con un sensor de trayectoria de la luz para obtener datos más precisos y nuevos algoritmos que ofrecen unos mejores resultados.

La Smart Band 9 Active permite la monitorización de la saturación de oxígeno en sangre durante todo el día, incluyendo alertas de baja saturación con vibración, además de monitorización de frecuencia cardíaca con alertas por anomalías.

La pulsera también es capaz de monitorizar el sueño durante toda la noche, registrando las diferentes fases como sueño profundo, sueño ligero y sueño REM, con consejos e información sobre nuestros patrones. También se incluye medición de estrés y gestión de la salud de la mujer con predicciones de periodo.

En lo que respecta a los ejercicios, la pulsera puede registrar 50 modos deportivos compatibles con carrera, ciclismo al aire libre, remo, golf, fútbol, y todo tipo de ejercicios de gimnasio.