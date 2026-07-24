Carl Pei, CEO de Nothing, 'ataca' a Samsung: "Los plegables seguirán siendo una parte muy pequeña del mercado global"

Hace unos días, Samsung celebró su esperado evento 'Galaxy Unpacked', donde la compañía surcoreana volvió a sacar pecho presentando sus nuevas apuestas en el terreno de los teléfonos plegables.

Entre todas las novedades mostradas al público, destacó especialmente un interesante modelo con un diseño más ancho, similar a la forma de un pasaporte: el Galaxy Z Fold8. Como era de esperar tras un evento de tal magnitud, las reacciones dentro de la industria tecnológica no han tardado en llegar.

Una de las opiniones más francas y directas ha sido la de Carl Pei, CEO de Nothing, quien ha querido compartir su particular análisis a través de un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok bajo el título "Lo que pienso del evento Galaxy Unpacked".

En su intervención, el directivo no ha dudado en reconocer el mérito de su competidor directo, aunque mantiene una postura marcadamente escéptica sobre el futuro a corto y medio plazo de este formato de dispositivos.

Pei comenzó su valoración destacando el diseño de los nuevos terminales de Samsung, mostrando una preferencia personal muy clara frente a los diseños anteriores tipo concha o los tipo libro que resultan ser mucho más estrechos en la mano.

"Realmente creo que el formato tipo pasaporte es más atractivo que los formatos plegables tradicionales. Si tuviera que comprarme un móvil plegable, ese sería también el formato que elegiría. Aplaudo a Samsung por intentar crear una categoría", afirmó el fundador de Nothing durante su vídeo.

A pesar de estos elocuentes elogios iniciales al diseño y al hardware de la compañía surcoreana, el núcleo del discurso de Carl Pei se centró en analizar la adopción real de esta tecnología por parte de las masas.

El ejecutivo comprende a la perfección la estrategia de la firma rival y la urgencia por consolidar el terreno, señalando textualmente que "también sé que es importante para ellos fabricar plegables, especialmente este año porque el iPhone plegable también va a salir al mercado".

Sin embargo, sus pronósticos sobre el impacto real de estos novedosos dispositivos son bastante contundentes. Según sus propias palabras, este tipo de terminales "continuarán siendo una parte muy, muy, muy, muy pequeña del mercado global de smartphones, incluso de aquí a uno o dos años".

En esta misma línea de análisis, el responsable de Nothing quiso desafiar la idea generalizada de que la futura entrada de Apple en este sector cambiará las reglas del juego de la noche a la mañana.

Pei aseguró a sus seguidores que el hipotético dispositivo flexible de la manzana tampoco logrará revolucionar las ventas, afirmando que no cree que "el iPhone plegable vaya a hacer crecer el mercado en general de manera significativa".

Para respaldar esta visión tan prudente, recurrió a los datos demográficos y a los hábitos de uso actuales de la tecnología.

"De nuevo, si miramos los datos sobre quién compra teléfonos plegables, se trata principalmente de hombres de negocios de mediana edad, porque quieren una pantalla grande para ver contratos y documentos", detalló el directivo de Nothing.

A modo de cierre, el líder de la compañía dejó muy claro que la estructura general de la industria móvil actual no va a sufrir un vuelco radical a causa de esta innovación.

"No creo que estos lanzamientos vayan a cambiar la situación. Acercarán el mercado un poco más al público general, pero el panorama global seguirá siendo el mismo", sentenció para concluir su análisis.