El Google Pixel 11 filtra su diseño con nuevas imágenes: llegaría con un módulo de cámara más pequeño

Google se prepara para la presentación de sus teléfonos Pixel 11, cuyo evento 'Made by Google' se celebrará el próximo 12 de agosto. Unos dispositivos que acaban de ver cómo una filtración ha revelado su diseño.

Unas nuevas imágenes, publicadas por MyMobiles, han revelado una batería de imágenes de prensa que confirma los colores y varios cambios de diseño clave en la trasera.

Fiel a su tradición, Google ha optado por diferenciar claramente el modelo estándar de las versiones más avanzadas.

El Google Pixel 11 llegará en cuatro acabados: Light Sterling (un azul lavanda muy suave), Moss, Midnight Haze y el llamativo Fuchsia. Este último tono rosa vibrante se convierte en la opción más desenfadada y audaz del catálogo de este año.

Por su parte, los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL adoptan una línea más elegante y contenida. Se comercializarán en los colores Pino, Niebla Clara, Bruma Medianoche y un acabado coral cobrizo denominado Dune.

Aunque mantienen una estética más sobria, la variante en cobre aporta un matiz cálido que no pasa desapercibido.

En el plano estético, las imágenes ratifican el uso de un chasis con marcos planos y la presencia de una configuración de triple cámara trasera en los tres teléfonos.

Los Google Pixel 11. MyMobiles El Androide Libre

Sin embargo, se aprecian cambios en la integración del módulo posterior: el tradicional módulo de la cámara reduce su tamaño general y prescinde de los espacios separados para el flash LED y el sensor de temperatura.

Ahora, el flash queda integrado de forma más limpia junto a las lentes para ofrecer un acabado uniforme.

Asimismo, las variantes Pro conservan una sección circular en la barra de cámara vinculada a la nueva función de iluminación Pixel Glow.

Respecto a las especificaciones, las filtraciones previas apuntan a pantallas compactas de 6,3 pulgadas para el Pixel 11 y el Pixel 11 Pro, reservando las 6,8 pulgadas para el Pro XL.

Toda la familia estará impulsada por el nuevo procesador Tensor G6 y partirá de una capacidad base de 256 GB de almacenamiento.

En cuanto a los precios orientativos, se estiman en 899 dólares (unos 825 euros) para el modelo estándar, 1.099 dólares (unos 1.010 euros) para el Pro y 1.299 dólares (unos 1.190 euros) para el Pro XL.

El Pixel 11 básico se perfila como una alternativa idónea para quien busque un teléfono más colorido y asequible, mientras que las versiones Pro estarán enfocadas a un público premium.

El salto técnico resultará especialmente atractivo para usuarios procedentes de un Pixel 9, no tanto así para los propietarios de un Pixel 10.